Shanghai Electric способствует индустриализации Африки реализуя 28 проектов по электроснабжению

Компания Shanghai Electric с 2007 года осуществила в африканских странах 28 проектов в области электроснабжения, построив 1457,16 км линий электропередачи и 51 электростанцию и подстанцию.

«Индустриализация Африки порождает беспрецедентный рост спроса на энергию. Организация энергоснабжения имеет решающее значение не только для развития, но и для обеспечения населения средствами к существованию. Shanghai Electric гордится своим сотрудничеством с африканскими партнерами, нацеленным на то, чтобы сделать континент современным и процветающим», — сказал Ян Синхай (Yang Xinghai), старший исполнительный директор Shanghai Electric.

За последние 17 лет компания Shanghai Electric распространила свое присутствие из Северной Африки в Восточную и Западную Африку, разрабатывая и освещая широкий ряд проектов в области передачи и распределения энергии, в том числе:

Проект электрификации железных дорог Джибути(2014 г.): компания Shanghai Electric построила подстанцию на 230 кВ и 83,85 километра линий электропередачи для электроснабжения железной дороги Аддис-Абеба–Джибути.

Сеть электропередачи Эфиопии (2008 г.): компания Shanghai Electric реализовала в Эфиопии восемь крупных EPC-проектов (проектирование, снабжение и строительство), включая проекты линии электропередачи BBDA на 400 кВ, систем электропередачи Renaissance Dam и электроснабжения железной дороги Эфиопия-Джибути. Благодаря совместным усилиям было построено 1115 километров высоковольтных линий электропередачи и 11 подстанций.

Возрождение городов Анголы(2020 г.): компания Shanghai Electric модернизировала электрические сети среднего и низкого напряжения в Уамбо и Каале, что принесло пользу миллиону жителей и более чем сотням предприятий в виде улучшенного и стабильного доступа к электроэнергии.

Модернизация электросети Нигерии: в Лагосе компания Shanghai Electric модернизировала десять устаревших подстанций, значительно повысив надежность электроснабжения как жилых, так и коммерческих потребителей. Кроме того, компания построила две критически важные подстанции 330/132 кВ и 132/33 кВ (подстанции Эгбин и Макоги на севере Нигерии), что принесло пользу более чем 500 000 жителей.