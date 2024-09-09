Shanghai Electric: выручка 49,869 млрд и рост прибыли на 22,6% в 1-м полугодии 2024 года 

Компания Shanghai Electric опубликовала финансовые результаты своей деятельности за первое полугодие 2024 года, сообщив о выручке в размере 49,869 млрд юаней и чистой прибыли без учета доли миноритариев в размере 602 млн юаней, что на 2,0% больше по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии компания достигла валовой рентабельности 19,2%, а объем денежных средств и их эквивалентов составил 34,102 млрд юаней.

В течение отчетного периода Shanghai Electric продолжала реализацию стратегии устойчивого роста, сократив расходы на продажу до 1,362 млрд юаней, а финансовые расходы — на 30,58%, до 202 млн юаней. Инвестиции компании в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) остались на прежнем уровне, составив в общей сложности 2,327 млрд юаней, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Курс Shanghai Electric на производство высотехнологичного оборудования принес положительные результаты по всем основным направлениям деятельности. В сегменте энергетического оборудования выручка компании составила 24,654 млрд юаней, а валовая рентабельность — 20,10%. Согласно отчету, выручка подразделения промышленного оборудования составила 18,959 млрд юаней при валовой рентабельности 17,40%, а выручка подразделения комплексных услуг — 7,961 млрд юаней при валовой рентабельности 16,60%. В целом, в первом полугодии объем новых заказов Shanghai Electric достиг в стоимостном выражении 83,66 млрд юаней, что больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сегменте теплоэнергетики компания получила новые заказы на оборудование с угольным отоплением на общую сумму 21,99 млрд юаней, включая проект для China United Gas Turbine Technology по созданию интегрированной производственной платформы со сборкой первой газовой турбины мощностью 300 МВт.

Компания расширила свой портфель накопителей энергии новыми передовыми решениями, включая ванадиевые проточные батареи, системы сжатого воздуха и технологию хранения расплавленной соли для концентрированной солнечной энергии. Станция хранения энергии на сжатом воздухе мощностью 300 МВт в Китае установила три мировых рекорда — по единичной мощности, масштабу проекта и КПД преобразования после подключении к сети.

В секторе водородной энергетики Shanghai Electric зарекомендовала себя как поставщик решений полного спектра, охватывающих производство, хранение, заправку и утилизацию. Новейший щелочной электролизер серии Z, выпущенный Компанией, демонстрирует лучшую в отрасли эффективность: одна установка способна производить до 3000 Нм³/ч водорода.

Ближний Восток: в Дубае Компания реализует крупнейший в мире автономный проект по производству концентрированной солнечной энергии (CSP) и фотоэлектрической энергии (PV), а ее проект по использованию возобновляемых источников энергии мощностью 950 МВт призван сократить выбросы углерода на 1,6 млн тонн в год.

Европа: проект по производству водорода на фотоэлектрических установках Wunberg мощностью 5 МВт во Франции знаменует собой первый международный опыт Shanghai Electric по продаже водородного оборудования после экспорта решений для хранения энергии на ванадиевых проточных батареях в Испанию.

Юго-Восточная и Восточная Азия: компания Shanghai Electric Wind Power получила заказы в Южной Корее, Вьетнаме и Индонезии, что еще больше укрепило ее присутствие на азиатском рынке.