Шедевры мировой живописи в копиях Бориса Семенова

9 сентября 2023 года в «Арт-центре Сергиенко» открывается масштабная выставка художника Бориса Семенова «Копии шедевров мировой живописи».

Борис Алексеевич Семенов – член Союза художников, академик Российской академии естественных наук. Художник известен как тонко чувствующий портретист и истинный фанат российской природы. Но особое место в его творчестве занимают полномасштабные копии мировых шедевров, исполненные маслом.

Жителям и гостям Санкт-Петербурга предоставляется уникальная возможность увидеть копии шедевров известных художников, оригиналы которых находятся в ведущих музеях мира. Ни одна печатная репродукция не сможет сравниться по глубине восприятия и яркости красок с картиной маслом.

В России существовала давняя традиция посылать за границу своих лучших выпускников из Академии художеств для создания копий с классических произведений. Так, в Петербурге в музее Академии художеств появились Рафаэлевский и Тициановский залы, в которых экспонируются копии работ Рафаэля, Тициана и его школы, выполненные такими замечательными художниками, золотыми медалистами Академии, как Брюллов, Басин, Егоров, Александр Иванов и другие.

Интересный факт о копиях описывается в одной из монографий о Рубенсе. Питер Пауль Рубенс делал очень много копий разных мастеров, но особенно многочисленными были копии с полотен Тициана. Их насчитывалось более тридцати, и при жизни Рубенса они ценились выше, чем произведения самого Тициана.

Борис Алексеевич почти каждый год посещает западные музеи и целыми днями изучает любимые шедевры. Иногда случаются удачи, когда в Лувре или Прадо разрешают фотографировать все что угодно, без ограничений. Но, конечно, ни одна фотография не может заменить «живого» общения с мастером. Так было много лет назад с фреской.

Боттичелли в Лувре: он не мог отойти от нее, она «держала» как магнит и не отпускала. Такие же истории повторяются во всех музеях мира.

На выставке будут представлены более 30 работ художника.

Выставка пройдет с 9 сентября по 7 октября в Санкт-Петербурге.