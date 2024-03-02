Шэньчжэнь: ISLE 2024 с новыми технологиями дисплеев, аудио/видео, интеграции систем, LED

ISLE 2024, крупнейшая в Азии выставка интеллектуальных дисплеев, аудиовизуальных средств, системной интеграции и светодиодов, открылась в Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World).

Шэньчжэнь является знаменитым мировым центром индустрии дисплеев, а ISLE 2024 проходит в 30 минутах езды от большинства крупных светодиодных заводов Китая. Объединяя полную промышленную цепочку в производстве дисплеев и интегрированной системе, ISLE привлекает глобальных покупателей к новейшим продуктам, простым заводским исследованиям, сетевым возможностям на универсальной платформе.

На выставке ISLE 2024 было представлено более 1000 онлайн- и офлайн-экспонентов, демонстрирующих дисплеи с поддержкой искусственного интеллекта, XR, 4K и 8K Micro-LED, 3D-дисплеи без использования очков, прозрачные Mini LED, приложения 5G AV-over-IP, удаленные конференции и потоковое вещание, живые мероприятия, интерактивные дисплеи, цифровые вывески, создание и управление цифровым контентом с выставочной площадью 80 000 квадратных метров.

На 3-дневном мероприятии свои продукты и решения представят известные бренды, среди которых Leyard, Unilumin, Absen, LianTronics, Ledman, AOTO, BOE, Skyworth, Cedar, Novastar и MAXHUB. Прокатный гигант Gloshine вместе с десятками сценических компаний создаст визуальное чудо благодаря цифровому творчеству и захватывающим впечатлениям. Сотни новых и инновационных продуктов дебютируют на ISLE 2024.

Вместе с ведущими ассоциациями, такими как Китайская ассоциация производителей оптики и оптоэлектроники, организатор провел десятки форумов и семинаров в области виртуального кинематографа, XR-вещания, IOT-дисплеев, умного города, слияния данных, приложений для отображения больших данных.

Благодаря множеству ведущих экспонентов и промышленных форумов, наталкивающих на новые идеи, ISLE 2024 является не только платформой для торговли, но и глобальной ареной для отрасли, чтобы исследовать будущее и интегрировать развитие.

ISLE 2025 будет проходить в Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) с 7 по 9 марта 2025 года.