Шестая Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) готова к встрече со всем миром

В общей сложности 154 страны, региона и международные организации уже подтвердили свое участие в шестой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE), которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае.

Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE), являющаяся первой в мире выставкой импортной тематики национального уровня, вновь будет включать в себя деловую выставку, выставку стран, Международный экономический форум «Хунцяо», ряд вспомогательных мероприятий, а также мероприятия по гуманитарному обмену.

В этом году выставка предпринимательского бизнеса на выставке значительно улучшилась по качеству и эффективности: увеличился не только масштаб экспозиции, но и повысилось качество экспонентов. В этом году в бизнес-выставке примут участие 289 из 500 крупнейших мировых предприятий и гигантов индустрии, в том числе 15 крупнейших мировых автомобильных брендов, 10 крупнейших компаний по производству промышленной электротехники, 10 крупнейших компаний по производству медицинского оборудования, три крупнейших горнодобывающих гиганта, четыре крупнейших зернотрейдера и пять крупнейших судоходных компаний. Около 1 500 малых и средних предприятий также представят на данной выставке свою продукцию.

Более 400 новых продуктов, технологий и услуг будут продемонстрированы на шести выставочных направлениях — павильон продовольствия и сельскохозяйственной продукции, павильон автомобилей, павильон торговли услугами, павильон потребительских товаров, павильон медицинских приборов, фармацевтики и здравоохранения, а также павильон технологий и оборудования в одном месте.

В рамках шестой Китайской международной выставки импортных товаров вновь состоится физическая выставка стран. Одиннадцать стран, включая Бахрейн, Центральноафриканскую Республику, Содружество Доминики, Гамбию, Гвинею-Бисау, Гондурас, Мали, Оман, Сьерра-Леоне, Того и Зимбабве, впервые примут участие в страновой выставке. В этом году в число почетных гостей вошли представители пяти стран, в том числе Гондураса, Казахстана, Сербии, ЮАР и Вьетнама.

В рамках десятой годовщины инициативы «Пояс и путь» в выставке примут участие многие страны, участвующие в этой инициативе. В общей сложности 64 из 72 экспонентов Национальной выставки-ярмарки этого года участвуют в странах-участницах «Пояса и пути», на данный момент более 1 500 предприятий из стран-участниц «Пояса и пути» подписались на участие в 6-й ярмарке, общая выставочная площадь которой составит почти 80 тыс. кв. м, что примерно на 30% больше, чем на предыдущей ярмарке.

Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) также поощрила наименее развитые страны, задействованные в инициативе стран-участниц «Пояса и пути», представить свою продукцию премиум-класса на китайском рынке, предложив им бесплатные стенды, субсидии на строительство и налоговые льготы.

Неотъемлемой частью Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) является Международный экономический форум «Хунцяо», который в этом году будет посвящен вопросам глобальной открытости, «зеленого» развития, цифровой экономики и «умных» технологий.

Некоторые параллельные сессии будут проводиться совместно с международными организациями, такими как Конференция ООН по торговле и развитию, Программа развития ООН, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Центр международной торговли, Глобальный договор ООН и др.

Нобелевские лауреаты, лауреаты премии Тьюринга, 500 крупнейшие мировые предприятия и многие известные предприниматели примут участие в нескольких подфорумах и поделятся своим видением общемировой проблематики. В рамках Форума также будут опубликованы авторитетные доклады, в том числе Отчёт об открытости мира 2023.