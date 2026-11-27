После установки нового комплекта шипованных шин автомобилистам рекомендуется соблюдать особый режим вождения на протяжении первых сотен километров. В этот период происходит приработка элементов протектора, а шипы противоскольжения занимают устойчивое положение в посадочных отверстиях. От характера эксплуатации на начальном этапе во многом зависит их дальнейшая сохранность. Эксперты Viatti рассказали, зачем нужна обкатка зимних шин и каких ошибок стоит избегать после сезонной замены.

Шипованные шины отличаются от нешипованных наличием металлических элементов противоскольжения, закреплённых в протекторе. При движении по обледеневшей дороге они обеспечивают дополнительное механическое сцепление с поверхностью. При этом во время разгона, торможения и прохождения поворотов на шипы воздействуют значительные силы. Особенно высокие нагрузки возникают при резком изменении скорости и интенсивном маневрировании.

В процессе обкатки шипы и окружающая их резина прирабатываются к рабочим нагрузкам. Постепенное воздействие на элементы противоскольжения способствует их устойчивому положению в посадочных отверстиях. Напротив, резкие ускорения, торможения и пробуксовки в первые поездки могут создавать повышенные нагрузки на ещё не приработавшиеся элементы протектора.

Одним из основных правил обкатки является спокойная манера вождения. После установки нового комплекта рекомендуется плавно разгоняться, заранее снижать скорость перед перекрёстками и поворотами, избегать резких перестроений и интенсивных торможений без необходимости. Особенно важно соблюдать эти рекомендации при движении по сухому и очищенному асфальту, где шипы непосредственно взаимодействуют с твёрдым покрытием.

Продолжительность обкатки зависит от конструкции шин и рекомендаций производителя. Для шипованных моделей обычно предусматривается щадящий режим в течение нескольких сотен километров. При этом важен не только пройденный путь, но и характер поездок. Спокойное движение с равномерными ускорениями и торможениями позволяет избежать избыточных нагрузок на элементы протектора. Конкретные ограничения скорости и рекомендуемую дистанцию обкатки следует уточнять для установленной модели.

Отдельное внимание необходимо уделять давлению в колёсах. Отклонение от значений, рекомендованных автопроизводителем, изменяет распределение нагрузки в пятне контакта и может приводить к неравномерному износу. Поэтому после установки нового комплекта важно проверить давление на холодных шинах и при необходимости скорректировать его с учётом нагрузки на автомобиль.

Во время обкатки эксперты Viatti также рекомендуют избегать продолжительной пробуксовки колёс. Подобная ситуация может возникать при попытке выехать из глубокого снега, преодолении скользкого подъёма или резком старте на обледеневшем покрытии. Интенсивное вращение колеса при недостаточном сцеплении создаёт дополнительные механические воздействия на протектор и шипы противоскольжения.

После первых поездок автомобилистам стоит обратить внимание на поведение автомобиля. Небольшое изменение уровня шума по сравнению с летними шинами является ожидаемой особенностью шипованных моделей. Однако выраженные вибрации, заметный увод в сторону или другие необычные проявления требуют проверки давления, балансировки и правильности установки колёс. Такие признаки не следует считать нормальной частью обкатки.

Необходимо учитывать, что бережная эксплуатация важна не только в первые километры после установки. В дальнейшем сохранность шипов зависит от характера дорожного покрытия, манеры вождения, интенсивности торможений и общего состояния шин. Регулярный осмотр протектора позволяет своевременно выявлять повреждения и контролировать состояние элементов противоскольжения.

Эксперты Viatti отмечают, что правильная обкатка является важным этапом начала эксплуатации нового комплекта шипованных шин. Плавное управление автомобилем, соблюдение рекомендованного давления и отказ от интенсивных нагрузок в первые сотни километров помогают создать благоприятные условия для приработки шипов и дальнейшего использования зимнего комплекта.