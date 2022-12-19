Шины для автомобилей AURUS и проекта «Кортеж» – уникальный проект KAMA TYRES

Общество
20 декабря 2022

На заводе AURUS в особой экономической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан) было запущено производство первого российского внедорожника класса люкс AURUS Komendant при участии заместителя Председателя Правительства РФ и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и Президента Татарстана Рустама Минниханова. На мероприятии Шинный комплекс KAMA TYRES представил свои разработки для проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж») и автомобилей семейства AURUS.

Частью выставочной экспозиции KAMA TYRES стали зимняя и летние шины размера 255/55R20C 130T для ЕМП «Кортеж», поставляемые для первичной комплектации «тяжелой» версии автомобиля. Данная разработка представляет собой высокотехнологичный и высококачественный продукт, отличающийся высокой грузоподъемностью, способностью выдержать высокие скорости движения автомобиля и имеющий широкий температурный диапазон использования.

На стенде компании также были представлены шины 255/55R20 110W с летним рисунком протектора и зимние шины той же размерности для использования в мягком зимнем климате и для применения в более суровых климатических условиях (в шипуемом исполнении). Данные модели спроектированы для комплектации AURUS массой до 3,5 т.

«Шины для автомобилей AURUS и проекта «Кортеж» – это уникальный научно-технический проект, успешно реализованный специалистами KAMA TYRES. Мы гордимся полученным продуктом. Данные шины созданы специально для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле представительского класса. Разработанные модели отличают повышенный акустический комфорт и отличная управляемость в разных дорожных и погодных условиях. Конструктивно подобранные армирующие материалы обеспечивают максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия, – рассказал Марат Хафизов, исполнительный директор Научно-технического центра «Кама».

Стоит отметить, что на сегодняшний день Шинным комплексом KAMA TYRES были успешно проведены испытания шин размера 255/55R20 с индексами 110W и 116V для автомобилей семейства AURUS, производимых на площадке в Елабуге. Также компания планирует проведение испытаний и одобрение шин размера 255/55R20 с зимним шипуемым рисунком протектора для суровых условий и в исполнении «европейская» зима.

Источник фото: пресс-служба AURUS

Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями –26% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин KAMATYRES.SHOP

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Лауреат премии Grammy® певица Ариана Гранде представляет свой первый дуэт ароматов MOD

Мир

Яньтай строит национальный портовый логистический узел

Новости

Харбин подтверждает звание «Города музыки»

Общество

На II Конгрессе молодых ученых использовалась российская видеосвязь