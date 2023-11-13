Широкополосная мобильная связь, которая действительно соединяет людей

Общество
13 ноября 2023

Во Внутренней Монголии, одном из пяти автономных районов Китая, находится городской округ Чифэн, известный своими бескрайними травянистыми равнинами, извилистыми реками и одинокими юртами, дополняющими живописный пейзаж. Однако эта идиллическая картина вовсе не означает оторванность от цивилизации, ведь живущие здесь люди имеют стабильный доступ к Интернету. Сигнал сети всегда на максимуме даже в самых удаленных районах, перемещение сельскохозяйственных животных контролируется по GPS-меткам, а пастухи могут вести кочевой образ жизни, оставаясь на связи с внешним миром.

Упорство рука об руку с успехом

В августе живописный местный национальный парк привлек внимание всей страны благодаря онлайн-выступлениям монгольского коллектива исполнителей. «Все это просто потрясающе — артисты, пейзажи, музыка, костюмы!» На зрителей произвело огромное впечатление увиденное во время прямых трансляций. «Мы часто проводим подобные прямые трансляции, но наши выступления не были бы такими эффектными без полноценной сети. Мы используем SIM-карты China Unicom, и нам больше чем достаточно этого трафика», — говорит исполнитель, играющий на моринхуре, традиционной монгольской скрипке с грифом в виде конской головы.

Компания China Unicom Inner Mongolia получила широкое признание за отличное качество своей сети. Работая с Huawei и другими партнерами, она была удостоена редкого звания «Отличный оператор» в рамках национальной оценки качества мобильной сети в ключевых регионах в 2022 году.

Географически расположенная на северной границе Китая, Внутренняя Монголия простирается с востока на запад примерно на 2400 километров. Разнообразие рельефа, малочисленность населения, недостаточно развитая транспортная инфраструктура — все это усложняет строительство и обслуживание сетей связи в этом регионе.

Заместитель генерального директора пояснил, что для обеспечения покрытия как можно большего числа малонаселенных районов China Unicom развернула как макро-, так и микробазовые станции, которые могут эффективно работать в диапазоне 900 МГц. Компания также использовала направленные антенны для решения проблемы ослабления сигнала при обеспечении высокоскоростной мобильной связи и уделила большое внимание оптимизации сети. Приоритетом компании является удобство работы пользователей.

На удалении, но не в изоляции

«Эти равнины удалены от остального мира, но люди не оторваны от цивилизации. Мы можем легко покупать и продавать, что хотим, с помощью наших мобильных телефонов. China Unicom изменила нашу жизнь, и теперь мы все время на связи с миром», — говорит хозяйка семейной фермы.

Развернув низкочастотные сети в диапазоне 900 Мгц, компания China Unicom смогла оперативно обеспечить широкий и быстрый охват сельских районов. Оператор обеспечил покрытие 98,5% административных деревень, хотя в 2018 году этот показатель составлял всего 53%.

Легкий доступ к надежным сетям кардинально изменил образ жизни людей в этих населенных пунктах. Хозяйка фермы добавила, что теперь она может смотреть телевизор, когда захочет, дети могут учиться и развлекаться в Интернете, а мобильные платежи избавляют от необходимости носить с собой наличные деньги. Она рада, что все меньше местных жителей уезжает и все больше людей стремится посетить эти места.

Приятным изменением стало и то, что хозяевам домашнего скота больше не нужно бегать за стадом, ведь контролировать его местонахождение можно при помощи мобильного телефона. При поддержке широкополосной сети оператора пастухи могут подключать своих животных к системам GPS, устанавливать на пастбищах камеры видеонаблюдения с высоким разрешением и автоматические системы поения животных. Сеть выполняет всю сложную работу и избавляет человека от большого количества повторяющихся действий. При поддержке 4G/5G и передовых информационных технологий сельское хозяйство и животноводство в регионе выходят на путь более устойчивого развития.

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