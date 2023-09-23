«Школа 21» в Великом Новгороде: жители региона смогут получать бесплатное образование в сфере ИТ

Сбер в партнёрстве с Правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого открыли в Великом Новгороде «Школу 21». Новый кампус стал первым в Северо-Западном федеральном округе и пятым в России. Новгородская «Школа 21» дает возможность каждому желающему старше 18 лет получить сильные навыки программирования, а главное — востребованную профессию в ИТ-сфере.

В день открытия «Школу 21» посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он осмотрел кампус, его инфраструктуру, а также пообщался с участниками обучения.

Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде расположен в здании ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай», учредителем которого является НовГУ. Общая площадь кампуса составляет более 1700 кв. м, количество рабочих мест — свыше 190. Всеми возможностями кампуса участники могут пользоваться круглосуточно.

Как и в других городах России, «Школа 21» в Великом Новгороде пользуется высоким спросом. Так, первый отборочный интенсив, «бассейн» уже проходят 138 человек из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова, Твери, Ижевска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Белгорода и других городов России. Всем участникам не из Великого Новгорода доступно бесплатное проживание в общежитии. Первое отборочное испытание в Великом Новгороде можно назвать семейным, его проходят две семейные пары и родители с детьми.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня в Великом Новгороде мы открываем пятый кампус ″Школы 21″ — в дополнение к уже работающим нашим школам в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. На очереди — новые кампусы в различных регионах России. В ноябре этого года нашему проекту исполняется пять лет — и за столь короткий срок он уже изменил ландшафт ИТ-образования в стране.

Выпускники нашей школы становятся, например, предпринимателями, создают свои стартапы, а это очень нужно нашей стране с точки зрения создания новых рабочих мест.

В «Школу 21» в основном приходят молодые ребята, две-трети — студенты. Они совмещают обучение в вузе с обучением в нашей школе, проходят стажировку в компаниях. Но при этом, нашему самому возрастному участнику сейчас 63 года. Он был налоговым инспектором, поступил, успешно закончил «Школу 21» и сейчас строит карьеру разработчика».

Одна из ключевых особенностей «Школы 21» — методика обучения «Равный — равному». Она даёт участникам возможность получить сильные теоретические и практические навыки программирования, а также мягкие навыки, такие как коммуникативность, критическое мышление, креативность, умение работать в команде и многие другие.

Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области:

«Школа 21» в Великом Новгороде, первая подобная площадка на Северо-Западе и по количеству поданных заявок мы видим, что проект востребован. Для Новгородской области вопрос подготовки ИТ-специалистов крайне актуален, и открытие первого кампуса школы – один из лучших вариантов решения этой задачи. Уверен, что реализация проекта позволит нашим предприятиям значительно увеличить количество высококвалифицированных кадров, специализирующихся на информационных технологиях».

«Школа 21» — бесплатная школа программирования от Сбера, которая даёт возможность участникам от 18 лет бесплатно получить прикладные навыки в ИТ-сфере, а компаниям — специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона. На данный момент в четырёх кампусах «Школы 21» по стране учится более 4100 человек из 70 регионов России. Более 2200 из них уже успешно трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах России. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах страны.

Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте — это первый опыт программирования. Обучение проходит на собственной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на официальном сайте «Школа 21».