Школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, пройдет в Архангельске

Общество
26 мая 2023

1 июня в Архангельске состоится школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в Архангельской области (Комплекс мер, Мероприятие) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Поэтапное внедрение Комплекса мер является одним из ключевых мероприятий Федерального проекта «Старшее поколение» и направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой и активной жизни до 67 лет, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Падения и переломы являются ключевыми гериатрическими синдромами, значительно ухудшающими качество жизни и прогноз автономности людей пожилого и старческого возраста. Профилактика падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста является стратегической задачей для обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни пожилого человека и его независимости от посторонней помощи, а также сокращения экономических затрат на здравоохранение и социальную поддержку.

В программе Мероприятия освещаются основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

В работе школы примут участие Александр Герштанский, министр здравоохранения Архангельской области, Надежда Слюсар, главный внештатный специалист гериатр Архангельской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, анестезиологии-реаниматологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующих в реализации Комплекса мер. Планируется к участию в Мероприятии 170 медицинских специалистов из Архангельской области.

Программа мероприятия подана на аккредитацию в Координационный Совет НМО по специальностям: анестезиология-реаниматология, гериатрия, лечебная физкультура и спортивная медицина, лечебное дело, неврология, общая врачебная практика (семейная медицина), организация здравоохранения и общественное здоровье, ревматология, скорая медицинская помощь, терапия, травматология и ортопедия, физическая и реабилитационная медицина.

Для получения 6 (шести) баллов участнику необходимо:

— пройти регистрацию на сайте https://rgnkc.ru/school/ и на стойке регистрации;

— принять участие на всех докладах мероприятия.

Мероприятие состоится в Novotel Архангельск, по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 55, время начала — 09.00

Во время мероприятия у участников будет возможность задать вопросы докладчикам.

Участие в мероприятии – бесплатное.

При поиске мероприятия на сайте edu.rosminzdrav.ru необходимо корректно ввести название и дату мероприятия.

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