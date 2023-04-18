Школьники из Москвы принимают участие в арктической экспедиции

Учащиеся московских школ и колледжей принимают участие в Большой арктической экспедиции, где ими будут проведены научные исследования на гидрометеорологической станции, сообщают Аргументы.ру.

К участию в экспедиции были допущены только ребята, прошедшие серьёзный отбор: изучение теории, работа в учебно-тренировочных лагерях, условия которых приближенны к арктическим.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, с начала «арктической программы» в 2018 году в самых различных мероприятиях по данной теме участвовали почти 40 тыс. учащихся столичных школ и колледжей. Возможность посетить Арктику есть у каждого учащегося Москвы. Важно соответствовать основным критериям отбора – работоспособность, целеустремленность и умение работать в команде.

Сейчас 14 наиболее отважных и выносливых ребят отправились в Большую арктическую экспедицию, четвертую по счёту, под руководством путешественника, кавалера Ордена Мужества, директора «Лаборатории путешествий» Департамента образования и науки Москвы Матвея Шпаро.