Школьники стали участниками интеллектуальных игр-квизов

Завершилась акция «Как стать крутым – 10 лайфхаков о доверии от звезд», направленная на популяризацию Общероссийского номера детского телефона доверия 8-800-2000-122. В рамках акции в школах Краснодара, Тюмени, Тулы, Нижнего Новгорода и Тамбова прошли интеллектуальные игры, в которых приняли участие более 5000 детей и подростков.

Идея игры-квиза разработана психологами Детского телефона доверия специально для участников разных возрастов: учеников первых-пятых и шестых-одиннадцатых классов. Для каждой группы были подготовлены вопросы разной степени сложности, на основе запросов, чаще всего поступающих в службу психологической помощи.

Интеллектуальный «квиз» позволил детям и подросткам узнать о важных качествах, без которых невозможно реализовать себя в 10 популярных профессиях: врача, ученого, писателя, телеведущего, космонавта, программиста, спортсмена, психолога, актрисы, музыканта. Знаменитости не только задавали вопросы, но и делились личными историями, которые помогли школьникам определиться в своем выборе и узнать о важных качествах, без которых невозможно реализовать себя и стать профессионалом.

«Успех — это только одно: заниматься тем, чем тебе нравится на самом деле», — обратился к ребятам писатель и сценарист Александр Цыпкин. «Я хотел бы вам вот что пожелать: пока вы еще маленькие, пока вам еще далеко до больших взрослых решений, пробуйте разные занятия. Постарайтесь найти то, что вам действительно по душе. И не бойтесь менять их — позанимались год живописью, потом коньками, потом увлеклись математикой — и так постепенно с течением жизни выберете для себя что-то самое интересное», — сказал он.

Своим секретом успеха поделилась и известная актриса театра и кино Елена Ксенофонтова: «Всегда найдется в вашей жизни тот, кто скажет, что вы недостаточно умны, недостаточно красивы или талантливы. Это нормально. И это ни в коем случае не должно быть определяющим в вашем движении», — так начала она свое напутствие ребятам. «Вы имеете право быть понятым и непонятым, понравившимся или нет. Но если вы себя поймете, признаете в себе все плюсы и минусы — вам будет легче. Потому что сильными сторонами вы легко сможете пользоваться, а вот слабые придется признать, потом – приручить, и обратить их в пользу. И поверьте, как только вы признаете себя со всем этим багажом, у вас вырастут крылья, и ваши ангелы-хранители с легкостью смогут вам помочь», — сказала она.

Обращаясь к школьникам, 100-й космонавт России Олег Котов, рассказал о космической подготовке, в которую входят не только многолетние тренировки и обследования, но и консультации с психологами. «Ребята, никогда не бойтесь и не стесняйтесь разговаривать с психологом, когда вам это нужно! Работа психолога и его профессионализм нацелены на то, чтобы помогать людям».

Школьники в игровом формате смогли не только обсудить серьезные темы, но и получить практические инструменты обретения уверенности и управления стрессом – ведь каждый из правильных ответов сопровождался комментарием психолога. Благодаря этому участники квиза узнали, как перестать стесняться, выстроить отношения с друзьями и родителями, преодолеть свои страхи. Каждый запомнил простой номер Детского телефона доверия 8-800-2000-122 и теперь знает, куда обратиться за помощью в трудную минуту.

На игру к краснодарским школьникам приезжала известный блогер и программист Даша Чер. Она инженер по профессии и смогла рассказать ребятам много интересного о том, чем занимаются ее коллеги по цеху в XXI веке. А в Тюмени к ученикам 5 «Ж» школы № 15 подключился космонавт Олег Котов, который объяснил, почему в космосе время течет медленнее и по какому часовому поясу живут космонавты.

По отзывам участников, игра им очень понравилась. «Мы и раньше знали о существовании Детского телефона доверия, знали номер наизусть, но даже не догадывались, как устроена работа людей на том конце провода, например, что звонить безопасно, ведь разговор с психологом останется в тайне» — рассказывает один из участников.

А вот отзыв другого участника: «Мне очень понравилась игра! Еще понравилось то, что разные интересные люди рассказывали свои впечатления про свою работу, как они делали карьеру. Мне больше всех понравился космонавт Олег Котов. Он рассказал, как был на МКС. Я раньше особо не интересовался, но после его рассказа захотелось больше узнать про эту профессию».

После игры дети и подростки получили сувениры, а еще — комплекты для самостоятельной игры дома. В них — задания для всей семьи. Ребенок сможет выступить в роли ведущего, а родители должны будут ответить на вопросы о своих достижениях, о профессиональных качествах, которые помогли им добиться успеха.

Материалы игры оформлены в «методический кейс» и будут доступны школьным психологам и другим специалистам, работающим с детьми и подростками, из всех регионов по запросам.

Справка:

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этой службе работают профессиональные психологи-консультанты, которые оказывают квалифицированную экстренную психологическую помощь детям, подросткам, их папам и мамам. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный.

За 10 лет работы Детский телефон доверия принял более 10 млн. обращений от юных и взрослых абонентов. Детский телефон доверия включен в список проектов, способствующих достижению национальных целей и выполнения задач Десятилетия детства.