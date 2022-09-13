Школьников и студентов колледжей Москвы подготовят к бизнес-деятельности

В Москве с октября по апрель будет проводиться турнир Business Day для учащихся 7-11-х классов столичных школ и студентов колледжей. По результатам турнира будут определены 10 лучших команд. В процессе соревнования ребята осваивают навыки отстаивания собственных идей, что серьёзно поможет им в реализации первого реального стартапа в будущем, сообщает газета «Мой район».

Бизнес-турнир Business Day, организатором которого является Городской методический центр, традиционно доказывает свою высокую эффективность в деле мотивации учащихся в освоении навыков стратегического планирования, оценки финансовых рисков, говорит директор центра Андрей Зинин. Основной целью мероприятия называется развитие у молодежи предпринимательских навыков и экономической социализации подрастающего поколения.

В программе турнира – командные игры участников в настольную экономическую стратегию, нацеленную на построение успешной бизнес-империи. По результатам турнира будут определены 10 лучших команд.