Школьный фестиваль «Театральный Олимп» собрал 8 тысяч участников

В эти дни в столице проходил фестиваль-конкурс «Театральный Олимп – 2022», приуроченный к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Вниманию зрителей и жюри конкурса было представлено свыше 580 постановок, в которых были заняты свыше 8 тысяч учащихся, представлявших 233 образовательных учреждения Москвы.

Целью «Театрального Олимпа», по словам директора Городского методического центра Андрея Зинина, является сохранение уникальных традиций русского искусства, формирование бережного отношения к родной культуре при помощи театральной педагогики.

На заключительном этапе фестиваля-конкурса были показаны 30 спектаклей. Победители и призеры определялись по всем возрастным группам – всего 11 номинаций – высокопрофессиональным жюри, в состав которого входили педагоги театральных вузов, детских театров и студий лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Церемонию награждения провели на сцене Учебного театра Театрального института имени Бориса Щукина.