Шодиев: Российская креативная экономика вбирает японский опыт

Более десяти лет Международный фонд Шодиева занимается продвижением в Российской Федерации японского опыта развития креативной экономики. В уходящем году основателя фонда, бизнесмена Фаттаха Шодиева представили к высшим государственным наградам РФ и Японии за активную многолетнюю деятельность, направленную на культурное и экономическое сближение двух стран. При поддержке Фонда Шодиева работает самая крупная в России площадка японской креативной экономики — ежегодный фестиваль J-Fest. В нынешнем году он проводился в удаленном формате по причине коронавирусной пандемии, в его программе было 138 единиц контента. Информацию передает портал Прайм.

Между тем, ЦГК АСИ изучил вклад креативных индустрий в российскую экономику. Отмечается, что только в экономике городов их вклад в совокупности может составлять от 1% до 18% валового регионального продукта. В этой отрасли сейчас задействовано примерно 748000 организаций. В сумме их выручка в год в среднем превышает 10,7 триллиона рублей, что составляет 4,21% от суммарной выручки всех организаций нашей страны.