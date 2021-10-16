Shopping Live — лауреат премии “Качество обслуживания и права потребителей-2021”

Shopping Live — один из крупнейших телевизионных ритейлеров с собственным интернет-магазином и мобильным приложением — стал лауреатом ежегодной премии “Качество обслуживания и права потребителей” в категории Телевизионный ритейл номинации Интернет-магазины.

В этом году Shopping Live отпраздновал десятилетие в России и обновил свой интернет-магазин — компания уже долгое время является не просто телевизионным ритейлером. Она активно развивается в сфере e-commerce, двигаясь в сторону омниканальности бизнеса. Проникновение онлайн-торговли расширилось в первую очередь за счёт аудитории, которая до пандемии отторгала новые способы покупок.

“К своему десятилетию мы подошли с уникальным опытом, — рассказывает CEO Shopping Live Мария Островская. – У нас за плечами почти 90 тысяч телеэфиров, сотни брендов, тысячи эксклюзивных товаров. Shopping Live создает тренды, развивается и меняется, принимая вызовы времени”.

Новый сайт интернет-магазина, отмеченный жюри премии, позволил сделать взаимодействие с клиентом более интерактивным за счет живых обсуждений в онлайн-трансляциях. Для многих потребителей определяющее значение имеет презентация товара. Формат стримов с лидерами мнений в качестве ведущих позволил покупкам через интернет стать ближе к традиционному посещению офлайн-магазинов, когда многое строится на “химии” общения с продавцом.

Среди других преимуществ обновленного сайта Shopping Live можно назвать рост скорости загрузки, запуск stories, которые служат для рассказа клиентам о новинках и акциях в режиме 24/7, и упрощение процесса чек-аута. Масштабные доработки UX в карточках товара, каталоге, на главной странице и в процессе оформления заказа сделали сайт еще более удобным и понятным. Авторизация и регистрация на сайте также претерпели изменения: теперь это делается при помощи мобильного телефона и разового кода на вход. Кроме того, была серьезно улучшена система поиска на сайте, что позволяет клиентам проще находить интересующие товары.

«Нашей ключевой задачей было создание новой технологичной веб-платформы. Уже сейчас мы можем сказать, что конверсия нового сайта в среднем на 3-5% выше, чем у старого. И это только начало», — комментирует Никита Шашкевич, Старший директор по маркетингу и электронной коммерции Shopping Live.

Премия “Качество обслуживания и права потребителей” проводится с 2011 года. В этом году торжественная церемония прошла 8 октября в Стамбуле.

Награда вручается наиболее важным и общественно значимым проектам в области повышения качества обслуживания. Ее цель — повысить уровень клиентского сервиса и обеспечить стабильное развитие рынка в России.

Лауреаты премии определяются в нескольких категориях: от СМИ для потребителей до Интернет-магазины. Помимо непосредственно объявления победителей и вручения наград к премии был приурочен форум. На нем эксперты ритейла и представители крупных компаний обсудили актуальные проблемы потребительского рынка в России и проекты их решения.