Шрамы не страшны! Пластический хирург Виктория Блинова развеяла мифы маммопластики

Не так страшна маммопластика, как ею пугают. Вокруг этой операции ходит множество мифов, которые наводят трепет на женщин и не дают им исполнить заветную мечту о преображении. Пластический хирург Виктория Блинова для читателей Cosmopolitan развеяла главные страхи маммопластики, которые вообще не страшны.

Страх первый. Останутся шрамы после операции

Любое оперативное вмешательство предполагает разрезы. В случае с маммопластикой существует несколько способов установки имплантов, которые и определяют их локализацию. Если мы говорим об увеличении груди без подтяжки, то разрез может быть выполнен под грудью, вокруг ареолы или в подмышечной впадине. В последнем случае следов операции практически не будет видно. Но такой тип установки подходит девушкам с мальчишеской формой груди и через такие разрезы не получится установить импланты больших размером.

Разрез под грудью выполняется в естественной складке, его также будет трудно разглядеть в бытовой среде. При этом данный метод позволяет установить имплант достаточно большого размера. Да и восстановление пройдет быстро. При разрезе вокруг ареолы хирург может как увеличить грудь, так и скорректировать ее форму и форму соска. Но есть и свои существенные минусы у данного метода. Первый — велик шанс, что останутся келоидные рубцы. Заметнее они будут у девушек со светлой кожей. Второе — чувствительность сосков может снизиться.

Также для подтяжки груди используют кардинальный метод — якорный разрез. Он проходит вокруг ареолы, под грудью и продольным разрезом от соска к подгрудной складке. Получается некое подобие якоря. Данный тип подтяжки считается самым устойчивым, и только этот способ применяется при выраженном птозе 3 и 4 степени. Минусы — заметные следы операции, которые проходят далеко не всегда. Вообще если говорить о заметности “шрамов” после операции, здесь очень многое зависит от генетики и от того, как девушка ухаживала за местами разрезов после операции, насколько соблюдала врачебные рекомендации. Бывают случаи, когда следы даже якорной подтяжки остаются еле уловимыми.

При этом всегда нужно мыслить логически: чего вам хочется больше — жить с красивой грудью пусть и с несколькими еле заметными следами разрезов, или продолжать “кутаться” в комплексы из-за некрасивой, по вашему мнению, груди.

Страх второй. Грудь будет выглядеть не натурально

Прошли те времена, когда женщины выпячивали свою грудь после операции с целью доказать, что она может себе ее позволить. Сейчас все больше пациенток стремится к натуралистичности. Этого можно добиться, если выбрать правильную форму и объем импланта, которые подходят вам по физиологическим параметрам. Решение об этом принимает врач на основе объективных измерений и пожеланий пациентки. Существует две разновидности формы имплантов — круглая и анатомическая. Считается, что вторая дает более естественный результат, а первая как раз-таки создает эффект силиконовой груди. Но это тоже миф. Все зависит от вашей анатомии, на что и будет ориентироваться хирург. Кстати о круглых имплантах, им в отличии от анатомических, не страшен поворот или ротация, которая в редких случаях может произойти у пациентки.

Также врач, ориентируясь на предпочтения пациентки, подбирает проекцию импланта. Она бывает высокой, средней и низкой. Первая подходит девушкам невысокого роста и далее по нарастающей.

Страх третий. Имплант не приживется.

Такое, действительно, может случится в крайне редких случаях. Примерно у 7% женщин после маммопластики может возникнуть капсулярная контрактура. Это, когда фиброзная ткань начинает нарастать вокруг имплантов, что в итоге приводит к неприятным последствиям. Предсказать осложнение заранее невозможно, но есть условия, которые способствуют ее образованию. Первое — когда имплант устанавливают под молочную железу, а не под мышцу: там он попадает под воздействия микрофлоры железистой ткани. Второе — воспалительный процесс после операции из-за попадания инфекции. Далее это может быть следствием скопления серозной жидкости, когда хирург отсек большое количество тканей или при слишком маленьком кармане для большого импланта. Но самое главное — это не соблюдение указаний врача после проведения маммопластики. Пожалуй, это самая частая причина того, что имплант не приживается. В случае же, если вы соблюдаете все то, что предписал вам врач, не перегружаете себя излишней физической нагрузкой, риск отторжения импланта будет минимален.

Страх четвертый. Не смогу кормить грудью, если там имплант

Это очень распространенный миф, который сдерживает многих девушек на пути к идеальной груди. К счастью, имплант никак не влияет на способность женщины к грудному вскармливанию и на количество выделяемого молока тоже. Единственно, не стоит планировать беременность в течение года после операции. Также стоит хорошенько подумать о том, чтобы отложить подтяжку груди периареолярным и якорным способом, а также редукцию груди (уменьшение), если вы планируете рождение ребенка и грудное вскармливание.

Страх пятый. Маммопластика опасна для жизни

Этому мифу уже несколько десятилетий, Его сторонники культивируют страшилки, вроде того, что импланты провоцируют рак груди или что прямо во время операции может все пойти не так. Что хочется сказать на этот счет? Во-первый, перед любым хирургическим вмешательством (эстетика не исключение) пациентка проходит тщательную диагностику у нескольких специалистов, в том числе у кардиолога. Она сдает анализы, делает УЗИ, чтобы хирург дал объективную оценку ее физическому состоянию. Во-вторых, нет ни одного исследования, доказывающего связь импланта и развития новообразований в груди. Это факт. Кроме того имплантаты изготавливаются из геля, который идентичен тканям молочной железы и абсолютно безопасен. Гель располагается в ультра прочной оболочке, которая препятствует его вытеканию. Конечно же, это не значит, что нужно лезть на амбразуру: новую грудь нужно все-таки беречь от агрессивных воздействий, тогда она будет радовать вас долгие годы. Ну и, конечно, проходить регулярный осмотр у маммолога, делать УЗИ и маммографию согласно предписаниям врача. Имплант, кстати, никак не влияет на возможность разглядеть изменение в тканях в ходе диагностики.