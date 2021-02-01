Си Цзиньпин придает огромное значение подготовке к Зимней Олимпиаде-2022

На фоне того, как мир остается в плену пандемии COVID-19, а Китай сталкивается с ее спорадическими вспышками, процесс подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине вступил в решающую фазу.

В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин заявил о своей убежденности в том, что Китай при активной поддержке различных сторон выполнит всю подготовительную работу, которая должна обеспечить успех зимней Олимпиады в Пекине.

Председатель Си высказал свое мнение в ходе телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Он заявил, что Китай осуществляет строгие карантинные мероприятия, преодолевает последствия пандемии и активно способствует равномерному продвижению всех подготовительных работ, добавив, что в настоящее время строительство спортивных арен и объектов инфраструктуры для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине проходит поэтапно.

Когда Пекин выиграл заявку на проведение Игр в 2015 году, г-н Бах заявил, что Зимняя Олимпиада-2022 «попала в надежные руки».

Менее чем за 400 дней до открытия зимних Игр в Пекине 4 февраля 2022 года строительство или реконструкция всех 12 соревновательных объектов были завершены несмотря на неопределенности и проблемы, вызванные пандемией COVID-19. В настоящее время функционирует высокоскоростная железная дорога, соединяющая Пекин с городом Чжанцзякоу, выступающим в качестве соорганизатора. Оргкомитетом получено около миллиона волонтерских заявок и опубликованы пиктограммы Игр.

Си Цзиньпин также сообщил, что Китай рассматривает подготовку к Зимней Олимпиаде в Пекине как возможность содействовать популяризации и развитию ледовых и снежных видов спорта, и добавил, что Пекин — единственный город в мире, принимавший как летние, так и зимние Олимпийские игры — внесет уникальный вклад в международное олимпийское движение.

Согласно докладу Китайского народного университета, опубликованному в декабре прошлого года, несмотря на то что пандемия вынудила половину опрошенных респондентов, занимающихся зимними видами спорта, отменить свои спортивные планы в прошлом сезоне, 150 миллионов человек в Китае занимались зимними видами спорта не менее одного раза в период с 2019 по 2020 годы, что вдвое меньше целевого показателя Китая, составляющего 300 миллионов участников.

В докладе также показано, что количество людей, внимательно следящих за новостями об Олимпийских играх 2022 года в Пекине, неуклонно растет — с 6,2% в 2018 до 10,4% в 2020 году. Около 70% участников опроса обратили свое внимание на Игры в последние три года благодаря различным средствам информации.

Председатель Си придает огромное значение подготовке к Зимней Олимпиаде-2022. На прошлой неделе он осмотрел спортивные арены и узнал о ходе подготовительных работ в китайской столице Пекине и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

Во время своей инспекционной поездки по парку Shougang в районе Шицзиншань, где располагается Пекинский организационный комитет Зимней Олимпиады-2022, которая состоялась в феврале 2019 года, председатель Си подчеркнул необходимость сохранить стремление к проведению игр в атмосфере экологической чистоты, коллективизма, открытости и добросовестности, а также выполнить все подготовительные задачи в соответствии с высокими стандартами.

По словам Баха, МОК поддерживает китайскую концепцию проведения экологически чистых, инклюзивных, открытых и добросовестных зимних Олимпийских игр и готов сотрудничать с Китаем в целях обеспечения их успешной, безукоризненной и безопасной организации, что позволит не только реализовать концепцию популяризации зимних видов спорта среди 300 миллионов китайцев, но и существенно ускорить развитие международного олимпийского движения.

Он также заявил, что МОК сохраняет свою приверженность поддержанию олимпийского духа и выступает против политизации спорта, добавив, что организация продолжит укрепление долгосрочного стратегического сотрудничества с Китаем.