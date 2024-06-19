Си Цзиньпин: «На благо моего народа»

Пятьдесят пять лет назад 15-летний, являясь представителем «образованной молодежи», отправился в деревню Лянцзяхэ в провинции Шэньси на северо-западе Китая. В дальнейшем он прожил семь лет в сельской местности, работая и живя вместе с фермерами, сообщает CGTN.

Эти годы помогли укрепить его неизменную веру в практические дела в интересах людей, напомнил г-н Си.

Когда в ноябре 2012 г. он был избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), он заявил о неизменной преданности служению народу. «Наша задача — счастливая жизнь народа».

От секретаря сельского отделения партии до генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР и председателя Центральной военной комиссии, Си Цзиньпин всегда помнит о стране и считает себя слугой народа.

Си приехал в Лянцзяэ слегка сбитым с толку подростком, а уехал 22-летним мужчиной, преисполненным решимости служить народу.

Позже он отправился в Чжэндин, бедный уезд в провинции Хэбэй на севере Китая. Ли Япин (Li Yaping), в то время чиновник уезда Чжэндин, помнит, как Си Цзиньпин сказал, что Китаю еще многое предстоит сделать и кто-то должен взять на себя ответственность.

С ранних лет казалось, что Си не привлекала работа в офисе. Он предпочитал многодневные поездки, иногда в горы, чтобы поговорить с людьми на низовом уровне, узнать об их трудностях и помочь решить их проблемы.

В Чжэндине Си объехал на старом велосипеде всю страну и заметил, что годовая норма поставки зерна государству в размере 38 млн кг привела к голоду среди местного населения.

Он написал в ЦК КПК, предположив, что трудности местных фермеров вызваны высокой нормой поставок. После того как следственная группа изучила ситуацию, норма была снижена с 38 млн кг до 24 млн кг.

Чэн Баохуай (Cheng Baohuai), в то время секретарь Комитета КПК округа Чжэндин, вспоминает, что люди были благодарны Си за выполненную работу и говорили, что у них наконец-то стало достаточно еды. По словам Чэна, Си действительно был тесно связан с народом и принимал близко к сердцу трудности людей.

С момента 18-го Всекитайского съезда КПК, состоявшегося в 2012 году, Си Цзиньпин совершил более 100 выездов на места, в том числе в городские и сельские районы.

Он выразил обеспокоенность по поводу достаточности поставок продовольствия на рынки в праздники, доступа жителей к медицинскому обслуживанию и заработной платы трудовых мигрантов. Удовлетворение насущных потребностей людей входит в повестку дня центральных органов власти и стало движущей силой реформ.

«Сейчас мы придерживаемся философии развития, ориентированной на людей, — сказал Си на симпозиуме по искоренению нищеты 23 июня 2017 года. — Ориентированное на людей развитие должно быть в первую очередь направлено на то, в чем люди нуждаются больше всего».

Под руководством г-на Си Китай стал свидетелем исторических изменений, когда нищету в стране искоренили и 1,4 млрд населения страны достигли умеренного процветания.

Например, чистый доход на душу населения в Китае в 2023 году увеличился на 6,1 процента в годовом исчислении, а разница в доходе городских и сельских жителей продолжала сокращаться. Успехи в ликвидации бедности были закреплены и расширены, при этом доход на душу населения в сельских районах, где была преодолена бедность, в прошлом году вырос на 8,4 процента.

«Модернизация Китая направлена на осуществление развития людьми для людей, чтобы она приносила свои плоды всем людям», — сказал председатель Си на семинаре в феврале 2023 года.

Отвечая во время визита в Италию на вопрос о своих чувствах по поводу избрания председателем КНР, г-н Си признал огромную ответственность и трудность задачи управления такой большой страной, но выразил свою преданность развитию Китая.

«Ради блага моего народа я жертвую собственным благополучием», — сказал председатель Си.