Симферополь: в ЖК Ботаника вышли в продажу квартиры от 4 млн рублей

В тихом центре Симферополя на улице 51-й Армии строители приступили к перекрытию последнего этажа здания жилого комплекса Ботаника. Проект возводит один из ведущих крымских девелоперов ИнтерСтрой, более 15 лет работающий на рынке жилищного строительства.

Жилой дом из пяти секций высотой в 9 этажей построен по самой современной монолитно–каркасной технологии. В ЖК Ботаника будущим новосёлам уже предлагают выбрать удобную одно- или двухкомнатную квартиру площадью 37-57 кв. метра стоимостью от 4 млн рублей. Внутренняя квартирография предусматривает классические планировки с отдельными вместительными кухнями, просторными жилыми комнатами с выходом на большой остекленный балкон.

Во дворе жилого комплекса жители любого возраста найдут спокойное место для отдыха. Рядом с домом спроектированы спортивные и детские игровые площадки.

Для проекта Ботаника выбран перспективный, активно развивающийся и экологичиный район. До пешеходного центра Симферополя — 16 минут, дорога до автовокзала на транспорте займёт 4 минуты. Для семейных прогулок и пробежек жителям «Ботаники» доступны любимые места отдыха симферопольцев: Гагаринский парк с Чистыми прудами, Ботанический сад Таврического университета, Детский парк с уникальными старыми деревьями и мини-зоопарком.

Действующая инфраструктура территории включает учреждения образования, клиническую больницу, крупный рынок и магазины, банки, салоны красоты и фитнес-центры.

Купить квартиру в крымской столице в новом ЖК Ботаника можно без посредников в ГК ИнтерСтрой на удобных условиях, в том числе, по ипотечным программам от нескольких банков. Все квартиры реализуются с применением эскроу-счетов.