SINOBOOM отмечает 15-летний юбилей, акцентируя внимание на глобальном расширении

Компания SINOBOOM, известный производитель MEWPs (Mobile Elevating Work Platforms) (Мобильная надземная рабочая платформа), специализирующийся на исследованиях, производстве, продаже и обслуживании широкого спектра решений по обеспечению доступа, отметила свой 15-летний юбилей серией мероприятий, включающих Всемирный саммит партнеров на тему «Поддержка глобальных партнеров с отличием и преданностью делу», турне по Intelligent Manufacturing Park (Парк интеллектуального производства) и церемонию закладки фундамента Phase II Scissors Factory. Это празднование знаменует собой новую главу для компании, подчеркивая, что глобализация является ее ключевой стратегией и что она приступает к процессу быстрого развития.

В своей приветственной речи на Global Partners Summit председатель и основатель SINOBOOM Стивен Лю (Steven Liu) представил проект будущего SINOBOOM с различных точек зрения, включая бизнес-план, исследования и разработки, строительство логистических цепей и дальнейшее обслуживание, которое будет способствовать реализации концепции компании и достижению ее миссии, заключающейся в улучшении условий жизни.

«Мы всегда позиционируем себя как поставщика ценных услуг. Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами по всему миру мы совместно создаем эти ценности», – заявил директор по международным продажам компании SINOBOOM Давэй Хэ (Dawei He). «Для поддержания нашего роста на международном рынке в 2023 году, мы планируем продолжать вкладывать в зарубежные инвестиции по всему спектру производственно-сбытовой цепочки MEWP, охватывающей цифровое производство, запчасти и обслуживание, подержанные устройства, локализацию операций, персонал и разработку продукции. Кроме того, в настоящее время компания SINOBOOM занимается созданием большого количества зарубежных дочерних предприятий, включая производственные базы и центры разработки продукции».

В ходе мероприятия партнеры и клиенты SINOBOOM со всего мира посетили парк интеллектуального производства SINOBOOM, где смогли оценить новейшие разработки SINOBOOM, включая AB10ERJN – легкий и компактный шарнирный подъемник BOOM с улучшенным Agility, который идеально подходит для ограниченных рабочих площадок. Кроме того, они получили возможность испытать на себе экологичный энергосберегающий шарнирный подъемник BOOM AB16EJ Plus, разработанный с учетом приоритета безопасности и минимизации технического обслуживания. Сильное впечатление на гостей произвели интеллектуальность производственной линии, инновационный дизайн и исключительные эксплуатационные характеристики продукции.

Предполагается, что этот парк, с общей планируемой площадью около 1,2 млн квадратных метров и объемом инвестиций 6 млрд юаней, станет высокотехнологичным интеллектуальным производственным предприятием в сфере MEWP. Строительство Phase II значительно укрепит производственные возможности компании SINOBOOM, способствуя модернизации промышленной цепочки. Построив завод-маяк, компания SINOBOOM ставит перед собой задачу повышения эффективности производства.