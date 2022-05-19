Система РСМ Агротроник компании Ростсельмаш удаленно контролирует все работы в поле

Одна из самых ярких тенденций развития цифровых технологий в АПК – растущая популярность систем управления предприятием. Больше всего на рынке сегодня известна система РСМ Арготроник от компании Ростсельмаш. Это инновационная платформа агроменеджмента и контроля операций аграрных машин, которая позволяет вести мониторинг сельхозтехники и удаленно контролировать все работы в поле.

РСМ Агротроник предоставляет руководителю полную карту происходящего:

Почему два одинаковых комбайна в равных условиях показывают разную эффективность?

Что происходит с расходом топлива?

Как соблюдаются технологические нормы?

Ответы помогают более эффективно управлять агропредприятием с учётом аналитики данных по всему парку техники.

Что конкретно можно контролировать благодаря РСМ Агротроник?

местоположение техники – на карте отображается каждая машина в реальном времени (даже в случае сбоев связи геоданные сохранятся и будут переданы на сервер после);

производительность – по данным телеметрии формируются аналитические отчёты по ряду параметров: операторы, машины, поля;

ресурсы – данные о расходе, заправках, сливах топлива и реальной потребности в ГСМ;

слежение – отслеживается выполнение любых работ и заданий, которые можно через платформу отправить на компьютер машины или смартфон механизатора.

Виды отчетов и графиков

Технически РСМ Агротроник – это аппаратно-программный комплекс, ядро систем электронных опций Ростсельмаш, которое объединяет различные их наборы в одну платформу и позволяет осуществлять контроль сельскохозяйственной техники. Данные от разных элементов системы, установленных на машины, отчёты и графики можно получать на планшете, смартфоне или компьютере. Все цифры поступают на сервер, к которому владелец получает доступ через приложение, характер данных зависит от выбранного датчика или модуля, а особенности их представления – от задачи владельца.

Полная картина, предоставляемая системой, включает:

местонахождение машины или всего парка и траекторию движения;

загруженность техники: простой, движение, скорость, выполняемый технологический процесс (с указанием места на карте);

параметры техпроцесса – скорость вращения ротора или барабанов, шнеков, вентиляторов;

предупредительные и аварийные сообщения бортовой системы, напоминания о необходимости выполнения ТО;

данные о выгрузке и её месте, данные о заправке и сливе топлива, данные о характере использования техники персоналом.

Особенно Агротроник ценят хозяйства, работающие по технологиям точного земледелия: мониторинг сельхозтехники позволяет существенно экономить на внесении удобрений, расходе ГСМ, более точечно производить посев и уборку.

Впрочем, вне зависимости от выбранной технологии удаленный контроль оборудования становится всё более востребованным. Эффективность умного управления сельхозпроцессами проявляется не только в очевидной экономии ресурсов, но и в выходе хозяйства на новый уровень агроменеджмента. Узнать подробности и получить консультацию о системе можно у ближайшего дилера или на сайте компании Ростсельмаш.