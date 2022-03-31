Сити-хаусы в ЖК «Большая семёрка» от ГК «Бесткон» скоро в продаже

Группа компаний «Бэсткон» объявила о скором старте продаж уникального формата в ЖК «Большая семёрка» – двухэтажных сити-хаусов. Редкий для столицы формат сити-хаусов представлен в ЖК бизнес-класса «Большая семёрка», расположенном на берегу набережной реки Яуза рядом с парками Сокольники и Лосиный остров.

Сити-хаус – двухэтажное обособленное помещение с индивидуальным входом с улицы, совмещающее в себе комфорт загородного дома и привычную москвичам городскую инфраструктуру жилого комплекса. Примеры такого формата представлены на европейском и американском рынках жилья, и в Москве стали пользоваться высоким спросом во время и после пандемии.

Формат сити-хаусов предусматривает, как жилое использование, так и смешанную форму, когда на первом этаже возможно размещение объектов малого бизнеса, например, семейного кафе. В каждый сити-хаус есть входы как со стороны двора, так и со стороны реки, на которую выходят фасадные окна объекта. В каждом сити-хаусе предусмотрена возможность подъезда транспорта прямо к входной группе. Со стороны речной части зданий планируется обустройство палисадников.

Вид на реку – одна из главных визуальных особенностей ЖК «Большая семёрка». Обустройство новой набережной на реке Яуза предполагает создание полноценной прогулочной зоны отдыха, которая будет доступна как жителям комплекса, так и всем жителям района.

ЖК бизнес-класса «Большая семёрка» расположен в пешей доступности от станции метро «Преображенская площадь». ЖК состоит из 7 семнадцатиэтажных зданий, соединенных между собой единым этажом с коммерческими помещениями. В комплексе 808 квартир площадью от 39,8 (однокомнатные) до 108,1 кв. м (четырехкомнатные), высота потолков до 3 м. Все пассажирские и грузовые лифты имеют доступ в паркинг. Фасады домов спроектированы в светлых тонах. Дизайн жилого комплекса выполнен в единой стилистике с окружающим природным ландшафтом.

Застройщик проекта – строительно-инвестиционная компания «Бэсткон», финансирование строительства осуществляет банк ДОМ.РФ. Сдача объекта запланирована на 3 квартал 2022 года.

Справка о ГК «Бэсткон»

«Бэсткон» — инвестиционно-строительная группа, имеющая в своем портфеле десятки завершенных проектов совокупной площадью более 500 тысяч м2. Динамично развивающийся холдинг объединяет в себе ряд самостоятельных направлений. Они покрывают полный спектр задач в сфере недвижимости, от проектирования и строительства до продаж и дальнейшего управления.