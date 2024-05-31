SITRAK с разнопрофильными транспортными средствами принял участие в выставке СТТ-2024

В Москве официально стартовала Международная специализированная выставка строительной техники и технологий (СТТ), на которой SITRAK представил множество разнообразной техники.

В этом году на выставке представлены различные модели тяжёлых грузовиков Sitrak, включая тягачи, самосвалы, спецмашины и т. д.. Кроме того на выставке впервые были представлены лёгкие грузовики и пикапы. Двигатель WP14T, коробка передач S-AMT16 и другие комплектующие, а также интеллектуальная диагностическая система EOL также стали центром выставки.

Во второй день выставки прошла презентация новой продукции Sitrak. Были представлены новые модели тягача C9H, газового тягача G7S и лёгких грузовиков HOWO. На мероприятии были подробно представлены 3 новых продукта, отличительными чертами которых стали высокая мощность, эффективность и энергосбережение, стабильность и надёжность. Выход на российский рынок трех новых моделей Sitrak гарантирует российским клиентам наиболее эффективные транспортные решения.

В сфере послепродажного обслуживания бренд SITRAK запустил интеллектуальную диагностическую систему EOL. Наши профессионалы провели демонстрацию диагностики на стенде, которая делает возможной быструю диагностику неисправностей автомобилей.

Бренд Sitrak также продемонстрировал совершенно новую двуместную кабину, а посетители выставки смогли оценить улучшенную теплоизоляцию, технологию интеллектуального контроля, систему снижения шума в кабине и другие новшества, которые были спроектированы специально в ответ на частые запросы клиентов.

Как подчеркнул в своём выступлении представитель компании, Россия обладает огромной территорией и полноценной инфраструктурой, что делает её важным логистическим и транспортным хабом в Европе.