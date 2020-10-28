Сёма Семёнов — Мы с тобой поклялись

Накануне, Сёма Семёнов презентовал клип на романтическую композицию «Мы с тобой поклялись».
Сёму Семёнова давно любят в Израиле и уважают в Дагестане, но столичной публике он пока мало знаком. Мы решили задать несколько вопросов певцу, чтобы познакомить вас поближе.
Почему музыка?
– С детства нравилась музыка. Сколько себя помню, я любил петь и хотел по жизни заниматься именно музыкой.
Какие ваши дальнейшие творческие планы?
– Продолжать писать песни, снимать клипы.
Какими качествами сегодня должен обладать артист, принимая во внимание стремительное развитие новейших технологий?
– Я думаю, что в первую очередь должен обладать стремлением. Быть открытым к новому и к окружающему миру, и иметь творческую смелость.
Как влияет музыка на обычную жизнь человека и нужна ли она?
– Уже в древние времена люди выявили, что мелодии вызывают грусть, радость, снимают раздражительность и боль, что музыка оказывает воздействие на духовную и эмоциональную сторону человека. Музыка помогает расслабиться и успокоиться, отвлечься от повседневных забот, уменьшить количество мыслей в голове.
Что важнее: делать музыку, которая нравится самому, или которая понравится всем?
– Которая нравится самому.
Что для Вас есть счастье? Считаете ли себя счастливым человеком?
– Да, я счастливый человек, у меня большая семья, и счастье заключается в счастье и здоровье всех родных и близких.
Как Вы считаете, возможность быть услышанным, или, иначе говоря, популярность в нынешнее время – это результат упорной работы либо же везение?
– Это может быть результатом упорной работы, длительной и отчасти, это огромное везение. Это и дар, и везение, и кропотливая работа.
Каким видите себя через 10 или 15 лет?
– Я очень надеюсь, что таким же, как и сейчас, но с семьей и детьми.
С кем мечтаете выступить на одной сцене?
– С Григорием Лепсом!
О новой песне
– Лучше один раз увидеть и услышать…