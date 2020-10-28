Сёма Семёнов — Мы с тобой поклялись

Накануне, Сёма Семёнов презентовал клип на романтическую композицию «Мы с тобой поклялись».

Сёму Семёнова давно любят в Израиле и уважают в Дагестане, но столичной публике он пока мало знаком. Мы решили задать несколько вопросов певцу, чтобы познакомить вас поближе.

Почему музыка?

– С детства нравилась музыка. Сколько себя помню, я любил петь и хотел по жизни заниматься именно музыкой.

Какие ваши дальнейшие творческие планы?

– Продолжать писать песни, снимать клипы.

Какими качествами сегодня должен обладать артист, принимая во внимание стремительное развитие новейших технологий?

– Я думаю, что в первую очередь должен обладать стремлением. Быть открытым к новому и к окружающему миру, и иметь творческую смелость.

Как влияет музыка на обычную жизнь человека и нужна ли она?

– Уже в древние времена люди выявили, что мелодии вызывают грусть, радость, снимают раздражительность и боль, что музыка оказывает воздействие на духовную и эмоциональную сторону человека. Музыка помогает расслабиться и успокоиться, отвлечься от повседневных забот, уменьшить количество мыслей в голове.

Что важнее: делать музыку, которая нравится самому, или которая понравится всем?

– Которая нравится самому.

Что для Вас есть счастье? Считаете ли себя счастливым человеком?

– Да, я счастливый человек, у меня большая семья, и счастье заключается в счастье и здоровье всех родных и близких.

Как Вы считаете, возможность быть услышанным, или, иначе говоря, популярность в нынешнее время – это результат упорной работы либо же везение?

– Это может быть результатом упорной работы, длительной и отчасти, это огромное везение. Это и дар, и везение, и кропотливая работа.

Каким видите себя через 10 или 15 лет?

– Я очень надеюсь, что таким же, как и сейчас, но с семьей и детьми.

С кем мечтаете выступить на одной сцене?

– С Григорием Лепсом!

О новой песне

– Лучше один раз увидеть и услышать…