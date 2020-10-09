Skillbox и ЕВРО 2020 запускают бесплатный онлайн-лекторий спортивных профессий

В преддверии чемпионата Европы Оргкомитет вместе со Skillbox запускают бесплатный «Онлайн-лекторий ЕВРО-2020».

8 октября 2020 г. –– В рамках лектория онлайн-университет Skillbox и Оргкомитет ЕВРО 2020 научат основам футбольных профессий и покажут, как изнутри устроен главный спортивный турнир Европы и где рождается большой футбол. Всего для слушателей будет доступно три направления:

Спортивный менеджмент. Курс лекций поможет разобраться в том, как устроен мировой футбол, и кто его лидеры. Skillbox покажет, как работают футбольные клубы, чем живут стадионы и научит видеть в игре больше, чем происходит на поле.

Спортивная журналистика. Лекции позволят посмотреть на футбол глазами профессионального журналиста. Пользователи узнают, как рассказывать о футболе, как создать и поддерживать собственный блог и научатся самостоятельно снимать спортивные события.

Спортивный дизайн. Курс лекций расскажет о специфике работы дизайнера над спортивным мерчем. Слушатели узнают последние тенденции западного и российского рынка мерча и научатся использовать их в работе.

Среди ключевых спикеров: Алексей Сорокин — Генеральный директор оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге, расскажет про устройство мирового футбола и его лидеров. Владимир Стогниенко — шеф-редактор Okko Спорт, остановится на особенностях работы спортивного комментатора. Евгений Лариков, Генеральный директор Atributika & Club, поделится своим взглядом на мерчандайзинг в современном спорте. Константин Чалабов, спортивный фотограф, покажет мир через объектив камеры.

«Цель нашего курса – познакомить желающих со спортивной индустрией и ее известными участниками, рассказать о разных профессиях, поделиться секретами и историями из жизни профессионалов, — комментирует гендиректор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. — Надеюсь, что лекции будут полезны и тем, кто только делает первые шаги в спортивной карьере, и тем, кто уже давно работает в этой сфере. Возможно, наш курс поможет кому-то принять решение стать спортивным менеджером, управляющим объектом или клубом, журналистом, дизайнером. В спорте есть место для каждого», — комментирует Генеральный директор оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Также у слушателей направления «Спортивный дизайн» будет возможность создать свою коллекцию одежды (футболка, толстовка, панама, ветровка, шарф, поясная сумка). Лучшие проекты будут запущены в производство. Конкурс стартует 18 октября, подробную информацию о конкурсе можно получить на воркшопе, который пройдёт в этот день.