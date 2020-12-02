Skillbox: основатели бизнес-клуба «Атланты» стали авторами курса по бизнес-партнерству

Онлайн-университет Skillbox и бизнес-клуб «Атланты» запустили бесплатный онлайн-курс по построению бизнес-партнерства.

Авторами курса стали основатели бизнес-клуба: Рубен Варданян и Михаил Воронин. Об этом Rusbase сообщил представитель Skillbox.

В рамках онлайн-курса можно будет узнать о выстраивании, развитии и завершении партнерских отношений в бизнесе. Также спикеры расскажут о том, как предприниматели могут использовать слабые и сильные стороны бизнес-партнеров и прогнозировать риски.

Программа разделена на четыре блока: партнерство и его виды, определение ролей партнеров, технология создания долгосрочного и эффективного партнерства, риски и проблемы.

«Пандемия и кризис в 2020 году полностью изменил правила игры в бизнесе. Многие компании обанкротились и закрылись, а те игроки, кто смог выжить — сделали это во многом благодаря грамотно выстроенным отношениям с бизнес-партнерами. Тема будет полезна не только опытным бизнесменам, но и новичкам», — рассказывает бренд-директор Skillbox Андрей Волков.

Отмечается, что курс будет полезен предпринимателям и руководителям.