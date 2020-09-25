Склад, построенный компанией Ориентир, стал финалистом престижной премии

Складской комплекс, построенный девелоперской компанией Ориентир, вошел в число финалистов премии Arendator Awards. 22 сентября состоялась защита объекта. Крупнейший в России фулфилмент-хаб, реализованный по техническому заданию OZON, полностью сдан в аренду мультикатегорийной онлайн-площадке.

В 2020 году на рассмотрение экспертной комиссии Arendator Awards было представлено 68 объектов коммерческой недвижимости. По итогам трех этапов отбора эксперты сформировали шорт-лист финалистов, которых допустили к защите. Перечень объектов утвержден независимым консультантом – компанией PwC. Победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения 1 октября.

На данный момент склад для OZON является самым большим и современным фулфилментом в России. Его общая площадь — 114 000 кв.м, мощность объекта – 150 000 заказов в сутки, число работников – порядка 3000 человек. Это новый тип объекта, характеристики которого существенно отличаются от привычных сухих складов. Здесь выстроены мезонины в 5 этажей, увеличен уровень нагрузки на пол; для большого числа работников, одновременно находящихся на складе, объект был полностью реконструирован и оборудован системой кондиционирования и вентиляции. Это создает комфортный климат и позволяет поддерживать комфортный уровень кислорода и температуру воздуха на всех уровнях, где работают люди. Важный показатель фулфилмента– автоматизация процессов, наличие конвейеров и сортеров.

«Мы наблюдаем очередной этап эволюции складов, драйвером которого стало динамичное развитие интернет-компаний, — рассказывает Александра Селезнева, коммерческий директор Ориентир. – Если 5-7 лет назад спросом пользовались в основном сухие склады класса А, затем в тренде были мультитемпературные объекты, то сегодня востребованы фулфилмент-центры. Игрокам e-com, основным арендаторам фулфилментов, важен оперативный сбор и отгрузка товаров с минимальной функцией хранения и высокой степенью автоматизации. Такой продукт реализован нами для компании OZON».

По словам Александры Селезневой, в складской недвижимости важна локация. Фулфилмент-хаб OZON находится в Солнечногорском районе Московской области и имеет стратегическое расположение — на трассе А-107, в 1 км от трассы М-11, в 3 км до ЦКАД, 10 км от трассы М-10, 15 км от а/п Шереметьево, 30 км от МКАД. Близость к пересечению четырёх федеральных трасс обеспечивает высокий уровень транспортной доступности и дает возможность OZON построить эффективные логистические схемы, что является одним из ключевых факторов для компаний сектора e-commerce.

Всего за год компания Ориентир произвела для OZON полную модернизацию складского комплекса и осуществила организацию современного автоматизированного фулфилмент-центра.