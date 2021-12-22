Следственный комитет заподозрил мэра Краснодара в получении взятки

Новости
22 декабря 2021

В среду, 22 декабря, стало известно, что Следственный комитет России подозревает мэра Краснодара Андрея Алексеенко в получении взятки. Госслужащий уже признан фигурантом в открытом уголовном деле. В связи с этим в мэрии состоялись масштабные обыски.

«Представители средств массовой информации начали съезжаться к мэрии Краснодара еще днем. По неподтвержденной информации, на тот момент правоохранители уже проводили оперативно-следственные мероприятия. В том числе, обыск состоялся и у самого Андрея Алексеенко – в его рабочем кабинете. Сотрудники городской администрации следователям постоянно подносили какие-то документы. Вместе с тем, работа краснодарской мэрии шла по обычному графику», – рассказали очевидцы с места событий.

Позже следователи сопроводили Андрея Алексеенко в региональное управление Следкома. По версии следствия, будучи еще в ранге первого вице-губернатора Краснодарского края, Алексеенко замял инцидент с нарушениями при строительстве одного из многоквартирных жилых объектов. Тогда подконтрольный ему департамент оформил заключение, что здание не имеет недостатков и готово к эксплуатации. Взамен этого чиновник получил от заинтересованной стороны ценный презент – дорогостоящее охотничье ружье от элитного производителя.

«Предварительно, следствие придерживается версии, что подозреваемый, находясь в 2018 году в должности вице-губернатора Кубани, получил от заинтересованной стороны взятку в виде элитного охотничьего ружья. Стоимость оружия превышает полтора миллиона рублей», – рассказала Анна Пушкина, помощник главы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В кресле мэра Краснодара Андрей Алексеенко проработал чуть более одного месяца. Теперь по данному уголовному делу ему светит минимальное наказание – крупный денежный штраф, а максимальное – тюремное заключение сроком до 15 лет.

Источник фото: news.rambler.ru

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