Слепоглухие посетили инклюзивный фестиваль

В начале июля друзья «Дома слепоглухих» посетили фестиваль современной городской культуры в городе Выкса Нижегородской области.

«Выкса-фестиваль» проходит с 2011 года, но только в этом году друзья «Дома слепоглухих» впервые стали его гостями.

В этом году «Выкса-фестиваль» прошел под темой «Все включено!» В его программу вошли музыкальные концерты и перформансы, театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, паблик-арт и образовательные проекты. Специально для друзей «Дома слепоглухих» с нарушением зрения и слуха организаторы фестиваля адаптировали эти мероприятия, подготовив к ним тифлокомментарии и тактильные модели.

Организаторы фестиваля разместили слепоглухих участников в удобных двухместных палатках на территории палаточного лагеря. В течение двух дней в сопровождении волонтеров, тифлокомментатора и переводчика русского жестового языка ребята участвовали в экскурсиях, мастер-классах, квестах и музыкальных концертах.

«Огромная благодарность организаторам фестиваля»,- говорит незрячая Елена,- они очень грамотно подошли к нашему «непростому» визиту и меняли нашу программу на ходу, учитывая и погодные условия, и наши ограничения по зрению и слуху. Работники кэмпа исполняли все наши просьбы. Спасибо добрым, внимательным, отзывчивым волонтерам. Все экскурсии были интересные! Особенно мне понравились танцевальный мастер- класс и автофания. Все это для меня было впервые! Нас даже катали на маленьком электромобиле. Одним словом, все было великолепно!»

Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» ставит своей целью социализацию, всестороннюю реабилитацию людей с инвалидностью по слуху и зрению, а также адресную помощь нуждающимся слепоглухим, незрячим и глухим людям.

Для этого БФ «Дом слепоглухих» реализует ряд программ: сопровождаемое проживание в центре «Дом слепоглухих» ; трудоустройство в инклюзивные творческие мастерские при центре «Дом слепоглухих» в Пучково; обучение, бытовая реабилитация и социализация в центре «Дом слепоглухих» в Пучково для дальнейшей самостоятельной и активной жизни в обществе; реабилитация инвалида по слуху и зрению по месту его проживания; программы инклюзивного туризма и досуга по всей России; создание информационного и обучающего контента для для инвалидов по слуху и зрению распространение его через специальные он-лайн каналы; адресная помощь согласно потребностям человека с инвалидностью по слуху и зрению; инклюзивный театральный проект «Видящие сердцем».

Базой проекта «Дом слепоглухих» являются два центра в Новой Москве, куда на обучение и реабилитацию приезжают люди с инвалидностью по слуху и зрению со всей России. Здесь они овладевают необходимыми жизненными и профессиональными навыками для дальнейшей самостоятельной жизни, получают психологическую поддержку и помощь в медицинском сопровождении. Срок пребывания подопечного в центре устанавливается индивидуально для каждого и заканчивается, когда достигнуты цели по карте индивидуального развития человека.

«Дом слепоглухих» существует на пожертвования людей и организаций. Часть расходов по проектам покрывают гранты Фонда президентских грантов и Гранты Мэра Москвы.