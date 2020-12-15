Словом и делом

Если ты большой и сильный, помогать тем, кто слабее — это нормально. И помогать тем, кто помогает — тоже. Исходя из этого принципа, Торговый дом «Уральский хризотил», объединивший под своим управлением стерлитамакский, брянский и черноморский фиброцементные заводы, отгрузили машину плоского хризотилцементного листа «BF Tech» уральскому приюту для животных HuskyEkb.

Как в любой организации помощи животным, ребятам не хватает важного — кормов для своих питомцев, информационной поддержки, чтобы найти собакам новых хозяев, и много другого. Мы искренне рады, что с нашей помощью удалось решить хотя бы одну проблему. Наша продукция поможет защитить питомцев от дождя и ветра. Сделает их временный дом более уютным и теплым.

Фото: Алексей Ударцев