SmallRig выпустила новые источники света и софтбоксы для видеосъемки

15 февраля компания SmallRig выпустила свой первый точечный источник света RC 120 и софтбокс серии RA, которые вошли в экосистему аксессуаров для видеосъемки.

«В последнее десятилетие SmallRig немало поработала над созданием осветительного оборудования, продукцией компании пользуется более двух миллионов создателей контента по всему миру. Было получено очень много запросов по поводу источников света для видеосъемки. Мы часто слышали: «Я часто использую продукцию SmallRig, хотелось бы увидеть новые осветительные приборы под тем же брендом», — заявил директор по маркетингу компании SmallRig Джон Цзян. — Зная о высоких ожиданиях наших пользователей, SmallRig работает над расширением ассортимента, чтобы у наших пользователей было больше возможностей для творчества. Мы потратили годы на проектирование и разработки, добились значительного прогресса в технологии COB. Наши первые светодиодные точечные источники света для видеосъемки RC 120 отличаются выдающейся производительностью».

Двухцветный светодиодный точечный источник света для видеосъемки RC 120

Высокий уровень люминесценции: центральная освещенность при использовании RC 120D (120 Вт) с гиперрефлектором достигает 62 600 люкс на расстоянии одного метра; центральная освещенность при использовании RC 120B (120 Вт) с гиперрефлектором достигает 52 800 люкс на расстоянии одного метра

Высокая точность цветопередачи: показатели индекса цветопередачи и индекса совместимости телевизионного освещения у источников света из серии RC 120 достигают 95+ и 96+ соответственно, что гарантирует точную и стабильную цветопередачу

Интеллектуальное дистанционное управление освещением: с помощью приложения SmallGoGo можно одновременно управлять несколькими источниками света SmallRig на расстоянии до 100 м, что предоставляет неограниченные возможности для творчества

Свербесшумная система активного охлаждения: для стабильной работы и во избежание перебоев

Стандартное крепление под байонет Bowens: полная совместимость с различными светоформирующими аксессуарами для достижения желаемого светового эффекта

Система двойного питания: питание от сети или аккумуляторов с V-образным креплением для работы вне помещений

Серия софтбоксов RA

Освещение является неотъемлемой частью процесса коммерческой съемки. Компания SmallRig выпустила три вида софтбоксов для создания мягкого света: сферический софтбокс типа «китайский фонарик» RA-L65 и параболические софтбоксы RA-D55 / RA-D85. Новаторский дизайн «все в одном» — собственная разработка компании SmallRig — обеспечивает установку софтбоксов за считанные секунды.

Цены и наличие

Двухцветный точечный источник света для видеосъемки RC 120B (рекомендуемая розничная цена: 259 долл. США)

Точечный источник дневного света для видеосъемки RC 120D (рекомендуемая розничная цена: 219 долл. США)

Параболический софтбокс RA-D55 (рекомендованная розничная цена: 99 долл. США)

Параболический софтбокс RA-D85 (рекомендованная розничная цена: 149 долл. США)

Cферический софтбокс типа «китайский фонарик» RA-L65 (рекомендованная розничная цена: 99 долл. США) Источники света SmallRig RC 120 и софтбоксы из серии RA доступны для заказа по всему миру.