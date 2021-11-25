СМИ назвали самопиаром историю с покушением на правозащитника Алексея Тупицына

Новость об отравлении правозащитника из Усть-Кута Алексея Тупицына быстро разлетелась по соцсетям и прессе. Как сообщает «РосБалт», глава АНО «Центр гражданского содействия» заявил, что неизвестные якобы подсыпали яд ему в чай в аэропорту «Шереметьево». «Наша гражданская позиция давно не нравится властям», — пояснил Тупицын. Журналисты считают, что вся история — «фейк», созданный Алексеем Тупициным, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

СМИ отмечают, что политическая и медийная деятельность правозащитника не может быть причиной для его устранения, поскольку влияние в этой сфере самим Тупициным несколько преувеличено. Он дважды баллотировался в Госдуму от партии «Яблоко» в Усть-Куте, оба раза неудачно. В первый раз снял свою кандидатуру после появления в мэрии с пистолетом, в этом году из 12 кандидатов по результатам голосования оказался на предпоследнем месте.

Правозащитник не обращался в правоохранительные органы с заявлением о покушении, не предоставил данных экспертиз и анализов. К слову, он вообще не пострадал — якобы отравленный напиток был выпит его спутницей, которая сейчас идет на поправку.

При этом СМИ обнаружили криминальное прошлое Алексея Тупицина, что гораздо весомее: хищение, уклонение от уплаты налогов, многочисленные штрафы от ГИБДД и привлечение к ответственности за неправомерные действия при банкротстве.