SNEC 2026: APsystems демонстрирует ведущие в отрасли решения для накопления и хранения энергии для коммерческих и промышленных объектов 

APsystems демонстрирует свои последние инновации в области хранения солнечной энергии на выставке SNEC 2026 в Шанхае. Ориентируясь на философию «Основано на принципах безопасности, обеспечивает интеграцию хранения солнечной энергии», компания запустила семь новых продуктовых линеек, охватывающих микроплощадки, жилые дома и промышленные и коммерческие применения. Основным продуктом на выставке является шкаф для хранения энергии с жидкостным охлаждением APstorage 241L, обеспечивающий мощную и стабильную долгосрочную работу.

APstorage 241L обеспечивает превосходную экономичность, стабильную производительность и повышенную безопасность для промышленного и коммерческого применения. Его высота шкафа на 15% ниже, чем у обычных конструкций, что значительно повышает эффективность погрузки для 20-футовых контейнеров и европейских внутренних грузоперевозок, сокращая расходы на трансграничную логистику и логистику последней мили до 20%. Интегрированный с передовой технологией PCS для энергосетей и автоматической системой заправки охлаждающей жидкости, он обеспечивает надежное регулирование напряжения и частоты даже в условиях слабой сети, одновременно снижая нагрузку на техническое обслуживание. Комплексная четырехуровневая архитектура безопасности снижает операционные риски и послепродажные расходы. Оптимизированное жидкостное охлаждение поддерживает полную номинальную выходную мощность до 50°C, обеспечивая на 10% больше полезной мощности, чем у конкурентов, что позволяет получить дополнительный доход в высокотемпературных сценариях.

241L — это только начало. APstorage — специализированный бренд APsystems по хранению энергии — предлагает полную линейку продуктов для коммерческого и промышленного использования, построенную на передовой технологии хранения струнного типа и полностью самостоятельно разработанных технологиях 3S (BMS, PCS, EMS). Благодаря модульной конструкции и интеллектуальной работе APstorage охватывает решения с воздушным и жидкостным охлаждением для 12 моделей мощностью от 60 кВтч до 5 МВтч. Эти продукты могут быть гибко развернуты для возобновляемой генерации, поддержки на стороне сети и сценариев для коммерческого и промышленного использования на стороне пользователя, все из которых работают на интеллектуальной платформе управления энергопотреблением.

Среди модельного ряда особого внимания заслуживают две дополнительные модели:

APstorage 261 — это прочная система промышленного класса с четырехслойной противопожарной защитой, пакетом IP65 и шкафом C4/C5 с антикоррозионной защитой для суровых условий. Ее универсальная конструкция поддерживает до 10 параллельных блоков (2 МВтч), в то время как ультракомпактная площадь 1,3 кв. м и заводская предварительная сборка экономят более 40% времени установки на месте.

APstorage 2000L обеспечивает производительность коммунального масштаба с доступностью системы >99%. Независимое управление на уровне кластера гарантирует, что оставшиеся кластеры продолжат работать, даже если один ПК выйдет из строя. Расширенная технология для энергосетей обеспечивает бесперебойный запуск и стабильную работу в сценариях со слабой сетью или без сети, при этом полная мощность поддерживается до 50°C.

Расширение глобального присутствия APsystems поддерживается комплексной локальной инфраструктурой. Новый склад в Нидерландах, посвященный продуктам для хранения энергии для коммерческих и промышленных объектов, в настоящее время полностью введен в эксплуатацию. Это позволяет быстрее выполнять заказы и локализовать услуги по всему региону. Опираясь на более чем 16-летний опыт работы в отрасли и солидный портфель завершенных проектов, APsystems обеспечивает быструю и надежную поддержку, которой могут доверять клиенты.

Ландшафт чистой энергии продолжает развиваться. Опираясь на проверенные технологии и надежные местные услуги, APsystems стремится стимулировать прогресс для коммерческих и промышленных объектов, работая над созданием более экологичной и устойчивой энергетической экосистемы.