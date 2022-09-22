Снова зафиксирован рост продаж автомобилей Haval в Петербурге

Продажи автомобилей Haval в петербургских автосалонах группы компаний «Аларм-Моторс» по итогам августа выросли на 49% по сравнению с последним месяцем лета прошлого года.

Август стал уже четвертым месяцем в году, в течение которого продажи Haval в Петербурге показали рост.

Основным драйвером продаж марки сейчас является городской кроссовер Jolion. Его доля в реализации Haval в автосалонах «Аларм-Моторс» составляет в этом году 54%. Около 30% продаж приходится на обновленные в начале года кроссовер F7 и кросс-купе F7x.

Набирает популярность новый внедорожник Dargo. Он появился в автосалонах прошедшим летом и уже занял долю в 10%. В четвертом квартале дилер ожидает более высокий объем продаж этой модели.

Усиление позиций Haval в этом году также связано с ростом числа покупателей, которые выбирают автомобили марки вместо корейских, японских и премиальных европейских брендов. Так, по данным «Аларм-Моторс», каждый десятый клиент, приобретая новые автомобили Haval, сдает в зачет сделки машины премиум-марок из Европы. Одной из причин такого тренда является доступность запчастей для машин китайского бренда.

К тому же заметно увеличилось число покупателей, приобретающих автомобили Haval не в первый раз, — по сравнению с прошлым годом повторных покупок стало в два раза больше.

— В этом году мы видим формирование более целенаправленного спроса по отношению к автомобилям Haval. Увеличилась скорость приобретения машины. Раньше покупателям требовалось несколько дней на принятие решения, а сейчас после посещения автосалона и прохождения тест-драйва большинство оформляет сделку в этот же день, — рассказывает управляющий директор «Хавейл Аларм-Моторс» Денис Цепелев. – Сегодня Haval привлекает автолюбителей высоким качеством, доступностью всего модельного ряда в различных комплектациях, наполняемостью машин дополнительными опциями, сбалансированным предложением цены и качества, 5-летней гарантией. Также пользуются популярностью финансовые продукты при покупке автомобилей марки — кредитные программы со ставками от 0,99% годовых и рассрочки сроком на два года.

В «Аларм-Моторс» рассчитывают, что продажи Haval в Петербурге продолжат показывать высокую динамику. По итогам четвертого квартала дилер планирует увеличить реализацию автомобилей марки в два раза по сравнению с результатами третьего квартала.

Дополнительная информация

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей 9 брендов. В 2021 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 9178 новых автомобилей, что на 8,7% выше результата 2020 года (8 442 штуки).

«Аларм-Моторс» является лидером в продажах автомобилей Haval в Петербурге, занимая долю в 28% от общего объема реализации марки в городе. Группа управляет двумя автосалонами: Хавейл Юго-Запад (проспект Маршала Жукова, 51) и Хавейл Север (Коломяжский проспект, 18а).