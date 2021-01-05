Сочи, Краснодар и Новороссийск – в топ-30 городов по качеству жизни

По результатам 2020 года Финансовый университет, действующий при Правительстве РФ, составил рейтинг качества жизни горожан в муниципалитетах с населением от 250 тыс. человек. В рейтинг были включены сразу три города Кубани.

Специалисты проводили опрос в разные сезоны на протяжении последних 12 месяцев, в каждом из городов учитывалось мнение более 700 респондентов. По итогам опроса в топ-3 ожидаемо вошли российская столица Москва с показателем 100 баллов, Северная столица Санкт-Петербург (87 баллов) и столица Республики Чечни – Грозный (84 пункта).

Сочи занял восьмую строчку рейтинга с результатом 76 баллов, Краснодар был помещен на семнадцатое место списка (73 балла). Новороссийск эксперты определили на двадцать третью строчку топ-30 с результатом 72 балла.

Примечательно, Краснодар и Сочи были включены ранее в топ-10 российских городов, в которых фиксируется повышенный уровень материального благополучия и потребительской активности. Сочи занял третье место рейтинга, Краснодар – 10 место.

В понедельник, 4 января эксперты рынка недвижимости сообщили о том, что в Сочи и Краснодаре лучше всего покупать объекты жилой недвижимости, поскольку в этих городах наблюдается более высокая финансовая отдача при ведении арендной деятельности. В частности, Краснодар вместе с Новосибирском, Уфой, Казанью, Воронежем, Нижним Новгородом и Калининградом вошел в топ-7 городов с повышенной доходностью от аренды квартир.