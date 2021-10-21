Сочи примет в «карантинные выходные» рекордное число туристов

Как известно, решением президента РФ Владимира Путина от 20 октября, из-за сложной эпидемической обстановки, во всех федеральных субъектах режим выходного дня введен с 30 октября по 7 ноября включительно. На этом фоне власти Сочи ожидают, что в ноябрьские нерабочие дни в Краснодарский край на отдых прибудет рекордное количество туристов, сопоставимое с летним трафиком. Об этом заявил Алексей Копайгородский, мэр Сочи.

«Ожидаем, что в эти ноябрьские каникулы, да еще и с учетом введения дополнительных карантинных выходных (с 23 октября в отдельных регионах, прим.), в Краснодарский край прибудет не менее 120 тысяч отдыхающих. 20 тысяч туристов прибудут по железной дороге, еще 100 тысяч человек примет сочинский аэропорт. Такие показатели сопоставимы с цифрами активного летнего сезона. Предварительно, санатории будут загружены на целых 90% , а сочинские отели – более чем на 75%», – рассказал Алексей Копайгородский.

Как и другие регионы, Краснодарский край уйдет на карантинные выходные с 30 октября по 7 ноября. Вход в объекты общепита – кафе, бары, рестораны, фастфуд, прочие досуговые заведения власти организуют по антиковидным QR-кодам. В эти дни распространяется ограничение на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, однако в случае улучшения эпидемической обстановки, допуск на них будет осуществляться по QR-кодам до 1 декабря.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что все изменения в работе хозяйствующих субъектов будут внесены в отдельное постановление о введении режима повышенной готовности. Кроме того, глава региона сообщил, что ввиду относительно стабильной эпидемической ситуации, дополнительные выходные в крае власти вводить пока не намерены.

Источник фото: 360tv.ru