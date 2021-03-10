Социальные проекты ФПК «Гарант-Инвест» в период пандемии

ФПК «Гарант-Инвест» многие годы как социально-ориентированная компания сфокусирована на меценатстве и благотворительности, кроме того за последние несколько лет социальная ответственность дополнилась и серьезно усилилась проектами в сфере экологии, ресурсосбережения, качественного преобразования городской среды и внедрения зеленых технологий.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» последовательно реализует ESG стратегию и стало первым эмитентом в России зеленых облигаций в сфере коммерческой недвижимости, разместив на Московской бирже уже 2 выпуска, которые включены в Сектор устойчивого развития. Зеленое финансирование привлекается для внедрения комплекса зеленых технологий при строительстве, редевелопменте и модернизации объектов коммерческой недвижимости. Специалистами компании разработан собственный Реестр «62 зеленые технологии в коммерческой недвижимости», который будет полностью использован при проектировании и строительстве нового многофункционального комплекса WEST MALL на западе Москвы.

ФПК «Гарант-Инвест» на протяжении многих лет оказывает поддержку Ветеранам, реализует социальные программы для детей, поддерживает деятелей культуры, является партнером и спонсором ряда общественных и социальных организаций, оказывает благотворительную помощь.

Не смотря на сложившуюся ситуацию в мире вызванную пандемией COVID-19, ФПК «Гарант-Инвест» продолжает реализовывать запланированные социальные проекты с учетом рекомендаций роспотребнадзора в т.ч. по проведению массовых спортивных и культурных мероприятий.

ФПК «Гарант-Инвест» на протяжении многих лет является генеральным спонсором и организатором лыжного «Марафона МВТУ». Этот марафон является одним из старейших лыжных марафонов СССР и России с очень богатой историей и традициями. Первый официальный розыгрыш открытого чемпионата МВТУ на 50 км состоялся 21 марта 1962 г. Тогда «Бауманцы» в СССР стали инициаторами новой формы спортивно-массового движения – лыжных марафонов. В марафоне МВТУ не раз стартовали члены сборной команды страны и олимпийские чемпионы.

14 февраля 2021 года на территории мультиспортивного комплекса «Альфа-Битца» не смотря на непростые погодные условия состоялся 49-й лыжный марафон МВТУ. Традиционными спонсорами и организаторами выступили Финансово-промышленная корпорация и Торговые центры ФПК «Гарант-Инвест». Победителей наградил Председатель Попечительского Совета Марафона МВТУ, Президент ФПК «Гарант-Инвест» — Панфилов Алексей Юрьевич.

В 2022 году Марафон МВТУ отметит свой 50 летний юбилей, подготовка к которому уже началась, приоткрывая завесу тайн — это будет грандиозное событие для горожан и гостей столицы.

ФПК «Гарант-Инвест» считает, что социальная и общественная деятельность – это неотъемлемая часть бизнеса. Никто не ставит условий, никто не называет какие социальные проекты делать. ФПК «Гарант-Инвест» все выбирает и делает сама, считая это своей философией.