Социологические опросы как драйвер развития бизнеса

Формирование успешного бизнеса трудно представить без тщательного изучения целевой аудитории. Большинство средних и крупных предприятий вкладывается в разного рода исследования, которые позволяют учесть все факторы потребительского поведения при продвижении услуги или товара. Такие затраты полностью себя оправдывают, ведь расходы нивелируются ростом объема продаж и лояльности потребителей.

Социологические исследования – это в какой-то мере зеркало состояния нашего общества Их подготовка – это задача, требующая профессионализма. Компания ResearchView специализируется на проведении опросов и других методов социологических исследований.

Социологический опрос — метод социологического исследования, который представляет собой определенную коммуникацию с клиентами для выявления особенностей их поведения. Это дает возможность составить портрет вашей целевой аудитории, что очень важно для дальнейших маркетинговых мероприятий. Метод опроса включает в себя интервьюирование и анкетирование.

Метод фокус-групп представляет собой дискуссию на определенную тему. Ее участники – это группа респондентов, которые соответствуют определенным критериям. Как правило, метод фокус-групп применяется для изучения потенциальной эффективности рекламной кампании, либо для исследования пробных проектов (к примеру, создание пенсионных фондов и других явлений, которые вызывают интерес у определенной группы респондентов).

Каждый метод имеет свою специфику, но мы отметим несколько основных этапов. Перед началом работы происходит знакомство с бизнесом клиента, ведь нужно четко понимать всю специфику товара или услуги, а также проблемы самих потребителей. При необходимости для рядовых исполнителей (интервьюеров и операторов колл-центров) проводятся дополнительные тренинги, позволяющие им глубже погрузиться в специфику конкретного бизнеса.

Сбор информации/поле — это основной этап, предполагающий сбор всех необходимых данных, после которого происходит их обработка. И наконец, следует анализ и интерпретация полученных результатов. Это достаточно сложный процесс, требующий высоких аналитических навыков. По окончании заключительного этапа клиенту предоставляются выводы и рекомендации, которые помогут определить дальнейший вектор развития бизнеса.

Цены на социологические исследования зависят от выбранного метода (анкетный опрос, фокус-группы, телефонные интервью), целевой аудитории и ее достижимости (IR), размера выборки и др. параметров исследования.

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