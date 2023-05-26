SOFAR PowerMaster: Game Changer для утилиты ESS с новыми технологическими мощностями

SOFAR, ведущий мировой поставщик решений для фотоэлектрических систем и систем энергоснабжения, представляет на выставке SNEC 2023 свою последнюю инновацию SOFAR PowerMaster в области систем энергоснабжения, исполненную по самым современным технологическим прорывам.

Запуск PowerMaster, полностью собственной разработки, знаменует собой веху компании в широком спектре решений PV и ESS для всех сценариев. Эту инновацию можно рассматривать как портфель из 5 ключевых революционных прорывов, впервые примененных в секторе коммунальных ESS, способных решить ключевые проблемы за счет увеличения выхода электроэнергии при меньших затратах, а также обеспечения безопасности и круглосуточной работы.

Ведущая в отрасли гибридная система охлаждения

Инновационная комбинация системы воздушного и жидкостного охлаждения обеспечивает интеллектуальный мониторинг, который может снизить потери тепла примерно на 30% и избежать образования конденсата в аккумуляторных отсеках, обеспечивая тем самым эффективное и последовательное охлаждение. Кроме того, система имеет более низкую разницу температур батареи ≤2,5 ℃, что позволяет поддерживать ячейки батареи в оптимальном диапазоне температур и помогает продлить срок службы батареи на 14%.

Абсолютно подтвержденная безопасность

Соблюдая строгие приоритеты безопасности, SOFAR PowerMaster оснащен системами безопасности 3 + 2, включая тройную FFS (систему пожаротушения), выброс горючих газов и взрывозащищенную конструкцию для предотвращения вторичного возгорания. Между тем, встроенная конструкция безопасности эффективно защищает элементы от короткого замыкания высокого напряжения или тока, обеспечивая стабильную круглосуточную работу.

Гибкое расширение

Модульная конструкция обладает высокой адаптивностью и способна увеличить емкость однокамерного хранения до 3,93 МВтч, что идеально подходит для гибкого расширения емкости. Кроме того, интеллектуальное управление стоечным уровнем увеличивает пропускную способность системы на 7%. Благодаря трехуровневой топологии и максимальной эффективности преобразования 99%, система поддерживает меньшие потери и оптимальные энергетические характеристики.

Оптимизированные затраты с более низким LCOS

Высокоинтегрированная конструкция и усовершенствованное управление еще больше повышают выход энергии и предлагают инвесторам более низкую LCOS по сравнению с традиционными системами хранения энергии. Совместимость с ячейками 320 Ач минимизирует первоначальные капиталовложения и обеспечивает более высокую плотность энергии. Поэтому ожидается, что SOFAR PowerMaster станет одной из наиболее разумных вариантов хранения энергии в коммунальном секторе.

Интеллектуальный контроль

Чтобы оптимизировать процесс управления, SOFAR PowerMaster использует автоматическое управление координацией в режиме реального времени, что гарантирует работу АСУТП на полную мощность. Кроме того, интеллектуальные алгоритмы управления делают возможной гибкую и регулируемую производительность системы.

Ю Фэн, вице-президент SOFAR, отмечает, что SOFAR PowerMaster, вероятно, вдохновит на технологическую революцию в секторе коммунальных ESS, поскольку он полностью саморазвит на основе десятилетнего накопления сил в области исследований и разработок. «Являясь ведущим игроком на мировом рынке хранения энергии, SOFAR получила признание клиентов по всему миру. Кроме того, в сотрудничестве с TÜV Rheinland мы приступили к разработке технического описания ESS. Мы рады тому, что нас ждет впереди, и в то же время сосредоточиваемся на совершении передовых технологических прорывов для построения более устойчивого общества для всех», — добавил он.