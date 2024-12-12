Soka Gakkai International поддержит Форум лауреатов Нобелевской премии мира и Диалог молодежи с хибакуся в Осло 

11 декабря, вслед за церемонией вручения 10 декабря Нобелевской премии мира Нихон Хиданкё (Nihon Hidankyo), в большом зале Университета Осло состоялся Форум лауреатов Нобелевской премии мира. В этом году спонсорами организованного Норвежским Нобелевским институтом форума выступают: Университет Осло, город Осло, ассоциация Soka Gakkai International (SGI) и Международный форум взаимопонимания.

На публичном форуме под названием «Ядерное оружие: как противостоять угрозе» выступили тринадцать экспертов, в том числе двое хибакуся — Масао Томонага (Masao Tomonaga), почетный директор больницы Японского Красного Креста для жертв атомной бомбардировки в Нагасаки, и Кейко Огура (Keiko Ogura), основатель организации Hiroshima Interpreters for Peace, — а также три лауреата Нобелевской премии мира.

Президент Soka Gakkai Минору Харада (Minoru Harada) комментирует: «Присуждение Нобелевской премии мира Нихон Хиданкё вдохновляет всех нас на более упорную работу для ликвидации ядерного оружия. Мы надеемся увидеть на этом форуме глубокий диалог, который взывает к сердцам и сознанию граждан во всем мире, особенно к молодежи».

Среди других участников: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Rafael Mariano Grossi), исполнительный директор Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (ICAN) Мелисса Парк (Melissa Parke), избранный генеральный секретарь Пагуошского движения ученных (Pugwash Conferences for Science and World Affairs) Карен Астрид Холлберг (Karen Astrid Hallberg), известные ученые и борцы за мир, а также танцовщица буто.

Также состоялось заседание группы экспертов высокого уровня на тему «Предотвращение ядерной войны: аргументы в пользу политики неприменения ядерного оружия первым», организованная совместно Университетом Осло, организациями Peacebook и SGI в сотрудничестве с Норвежским Нобелевским институтом. Параллельно SGI организовала Диалог молодежи с хибакуся в Университете Осло с участием доктора Томонага и г-жи Огура, которые встретились с местными учащимися средних школ, студентами университетов и молодыми членами SGI в Осло.

Буддийская организация Soka Gakkai уже более 60 лет выступает за ликвидацию ядерного оружия в рамках своей деятельности по продвижению культуры мира. Президент ассоциации SGI Дайсаку Икэда (Daisaku Ikeda) (1928–2023) сформулировал подробные предложения по запрещению ядерного оружия в своих 40 ежегодных мирных предложениях и опубликовал три заявления, призывающих к неприменению ядерного оружия первым, в 2022 и 2023 годах. Soka Gakkai International (SGI) — это глобальная ассоциация, объединяющая организации Soka Gakkai по всему миру и НПО, аккредитованные при ЭКОСОС ООН.