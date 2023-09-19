Солнечная электростанция мощностью 500 МВт в Узбекистане станет очередным проектом Arctech

Компания Arctech, ведущий мировой поставщик солнечных трекеров, каркасов солнечных батарей и встраиваемых в здание фотоэлектрических устройств (BIPV), объявила о подписании крупного контракта с China Machinery Engineering Corporation (CMEC) на строительство солнечной электростанции мощностью 500 МВт в Шерабаде, Сурхандарьинской области Узбекистана.

В рамках данного проекта Arctech предоставит систему солнечных трекеров SkyLine II. Этот жесткий трекер оснащен синхронным многоточечным приводным механизмом. Его порог ветрового сопротивления составляет 22 м/с, что позволяет отслеживать солнечную активность в течение большего количества часов, эффективно увеличивать выработку электроэнергии и создавать большую экономическую выгоду для заказчиков проекта.Жесткость, обеспечиваемая механизмом многоточечного привода, также позволяет безопасно укладывать трекер под углом 0 градусов, что очень важно для предотвращения трещин и повреждений модулей.

Солнечная электростанция в Шерабаде будет представлять собой наземную систему слежения за солнцем, площадь которой составит более 600 гектаров. Проект официально вступил в фазу комплексного строительства и, согласно плану, система будет подключена к сети до конца 2023 года. Ожидается, что после запуска система будет производить 1 040 000 МВт электроэнергии и обеспечивать достаточно чистой энергии для питания 300 000 частных домов. Она станет эффективным решением проблемы с нехваткой энергии в Узбекистане, снизит зависимость от ископаемой энергии и способствует трансформации и модернизации местной социальной энергетической структуры, а также стимулирует развитие «Зеленого шелкового пути».

В 2023 году исполняется десять лет с момента появления инициативы «Пояс и путь». Узбекистан, расположенный в центральных районах Средней Азии, является важной страной для развития данной программы. Китай и Узбекистан постоянно добиваются значимых успехов, сотрудничая в области новой энергетики. В ходе недавнего официального визита президента Узбекистана в Китай страны достигли соглашения о строительстве 11 солнечных и ветряных электростанций общей установленной мощностью 4,8 ГВт.

Благодаря превосходным характеристикам продукции и передовым решениям компания Arctech недавно выиграла еще два проекта в Узбекистане, включая производство фотоэлектрической энергии мощностью 1 ГВт в Кашкадарьинской области и Бухаре, а также поставку солнечной фотоэлектрической станции мощностью 240 МВт в Ташкенте. Все эти достижения являются демонстрацией успешной стратегии Arctech по углублению инициативы «Пояс и путь», а также высокого качества продукции и популярности бренда Arctech у клиентов.