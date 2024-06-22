Составлен рейтинг необходимых для бизнеса IT-решений

Какие ИТ-инструменты сегодня являются необходимым условием успешного функционирования и развития бизнеса, что в ближайшее время найдет наибольший отклик в отечественной бизнес-среде – рассказала CEO&Founder Hopper IT Наталья Краснобаева.

Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов сегодня выходят на первый план в развитии компаний самых разных масштабов и сфер деятельности. По некоторым данным расходы юридических и физлиц на аппаратное и программное обеспечение, а также IT-услуги за прошлый год выросли на 23%, и в ближайшие годы стремительный рост рынка сохранится. При этом эксперт выделяет сразу несколько ИТ-инструментов, на которые следует обратить внимание владельцам бизнеса уже сегодня.

Наталья Краснобаева: «Во-первых, речь о CRM-системах, которые позволяют организовать работу отдела продаж и автоматизировать внутренние процессы компании. Сегодня это необходимый инструмент, который помогает стандартизировать и оптимизировать работу менеджеров, выстраивать схему взаимодействия с клиентами, собирать данные для аналитики. В конечном итоге, CRM-система оптимизирует маркетинг, повышает качество обслуживания и, конечно, прибыль».

Вторым важным ИТ-решением эксперт назвала RPA или роботизированную автоматизацию процессов, применение программ-роботов. Такие роботы выполняют рутинные задачи, имитируя действия человека, начиная от обработки входящих документов и заканчивая общением с клиентами в чатах и колл-центрах. При этом роботы могут работать круглосуточно и исключают человеческие ошибки из процесса.

На третьей позиции Наталья Краснобаева обозначила корпорталы. Интранет наиболее востребован сегодня у компаний среднего и крупного бизнеса, является внутренней социальной сетью для сотрудников и одновременно автоматизирует HR-процессы, помогает формированию корпоративной культуры.

Четвертую и пятую строчку в рейтинге необходимых для бизнеса ИТ-решений эксперт выделила под базы знаний и Service Desk: «Внутренние инструкции, техническая документация, обучающие материалы или информация для клиентов – все это хранится в базе данных, куда быстро получить доступ и внести необходимы изменения. Service desk или служба поддержки и взаимодействия с клиентом с возможностью управления в режиме одного окна – тоже эффективный инструмент для визуализации задач и автоматизации процессов. Часто сегодня эти решения объединены в одном продукте в виде отдельных модулей, что особенно удобно».

Наталья Краснобаева также отметила, что каждое из обозначенных ИТ-решений сегодня успешно локализовано, а у представителей бизнеса есть неплохой выбор из отечественных продуктов. И это в целом соответствует установке правительства, согласно которой к 2030 году минимум 80% компаний из ключевых отраслей экономики должны перейти на российское ПО.