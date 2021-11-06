Состоялась премьера новой работы Дениса Клявера и Михаила Гуцериева

Общество
6 ноября 2021

Певец Денис Клявер представил новую песню, музыка к которой написана композитором Алексеем Романоф. Автором слов к композиции «Я бросил жребий» выступил прославленный отечественный поэт Михаил Гуцериев.

Главная тема композиции – Любовь. Песня отражает душевные метания героя, находящегося в состоянии глубокой влюбленности. Авторы композиции с блеском передали данное состояние. Композиция была создана за полгода, однако исполнитель подчеркивает, что это время прошло не зря, и теперь слушатели смогут в полной мере насладиться продуктом деятельности именитого творческого коллектива. Гуцериев в своей поэзии, говорит Клявер, очень точно передал суть состояния влюбленности, когда исступление приходит на смену счастливой невесомости, а после слияния одиноких душ наружу выползают демоны ревности, безответности, ощущения, что прежний мир навсегда остался в прошлом.

Песня является стилизацией 80-х гг., будучи созданной в жанре электросинти-поп. Яркая самобытная поэзия Гуцериева органично сочетается с характерным саундом той эпохи, созданным творческим дуэтом продюсера Константина Костомарова и композитора Алексея Романоф.

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