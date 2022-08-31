Состоялась презентация фильма «Песня для Евы»

28 августа в летнем амфитеатре Инновационного культурного центра в Калуге прошла презентация игрового короткометражного фильма «Песня для Евы» (рабочее название «Морская песня»). Это первый самостоятельный проект продюсерского центра «Калугафильм». Мероприятие было приурочено ко Дню города Калуги и ко Дню российского кино.

Организаторы подготовили для калужан и гостей города интересную концертную программу, а также поделились некоторыми дальнейшими планами «Калугафильм».

В презентации приняли участие: Танцевальная лаборатория «ТЕКТ»; певица Светлана Гончарова; квинтет «Разные люди»; детская группа «Краски», певица Елена-Изабелла Осипова (Москва); Инновационный театр балета; юная актриса Надежда К Ведущим мероприятия был актёр, художественный руководитель Калужского театра кукол Алексей Алешко.

Практически все участники презентации снимались в фильме «Песня для Евы» и зрители смогли потом увидеть их на экране.

Продюсер и режиссёр Никита Становов рассказал об ещё одном проекте «Калугафильм», который сейчас находится в производстве. Это 8-серийный веб-сериал «Проект «Купол». Был показан трейлер пилотной серии.

Певица Елена-Изабелла Осипова исполнила два цыганских романса и рассказала о замысле документального фильма о знаменитой уроженке Калуги, всемирно известной певице и актрисе Евлалии Кадминой. В 2023 году будет отмечаться 170 лет со дня её рождения.

Как отметил генеральный продюсер «Калугафильм», режиссёр Алексей Мячиков: «Мы попытаемся сделать так, чтобы Калугу знали как кинематографический город не только потому что сюда приезжают снимать кино, но и потому что Калуга снимает свои фильмы».

«Песня для Евы»

Эта простая, на первый взгляд, история, произошла в современной Калуге.

46-летний рок-музыкант Пахом находится в творческом кризисе, потерял точку опоры, не спасает даже любимая музыка. Он чувствует себя одиноким и никому ненужным.

У жизнелюбивой и задорной восьмилетней Евы есть большая тайна, которую она может доверить только самому надёжному человеку.

Случайное знакомство героев становится судьбоносным для обоих. Пахому даётся шанс совершить настоящий поступок, а малышка Ева получает самый главный подарок в своей жизни.

Автор идеи и сценария, сопродюсер – Юлия Короходкина.

Режиссёр, продюсер и соавтор сценария – Алексей Мячиков.

В главных ролях – Надежда Клюшкина, Игорь Булеев и Наталья Демидова.

В сентябре 2022 года фильм «Песня для Евы» примет участие в 20 юбилейном Открытом российском фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске.

Для справки

Продюсерский центр «Калугафильм» начал свою работу в апреле 2020 года. За год с момента создания, в непростых условиях, связанных с пандемией, «Калугафильм» всё же сделал первые, уверенные шаги в сторону развития собственной индустрии. Летом 2020 года в области полным ходом шли съёмки пилотной серии фантастического сериала режиссёра Никиты Становова «Проект «Купол». Сейчас работа над картиной продолжается. В октябре 2020 года генеральный продюсер «Калугафильм», режиссёр Алексей Мячиков представил продюсерский центр на бизнес-площадке 42 Московского Международного кинофестиваля. Участие в столь престижном мероприятии – важная веха в кинематографической истории Калуги. Также проекты «Калугафильм» участвовали и участвуют в питчингах, презентациях и кинофестивалях. В сентябре 2022 года фильм «Песня для Евы» примет участие в 20 юбилейном Открытом российском фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске. Приоритетным направлением «Калугафильм» является история и современность Калужского края.

Все проекты продюсерского центра «Калугафильм» осуществляются при поддержке Министерства культуры Калужской области.