Сотни юных регбистов примут участие в соревнованиях при поддержке БФ «САФМАР»

Общество
2 августа 2023

Совместная благотворительная программа Фонда «САФМАР» и Федерации регби России работает на протяжении последних 6 лет. Благотворительным фондом «САФМАР», основателем которого является Михаил Гуцериев, осуществляется широкий спектр программ, имеющих целью поддержание усилий по всестороннему развитию детей и подростков, их активному вовлечению в занятия спортом.

В текущем году благодаря содействию фонда будут организованы Первенство России по регби-7 среди юношей до 19 лет в городах Сочи и Йошкар-Ола, Всероссийские соревнования по регби в Санкт-Петербурге и Красноярске, а также учебно-тренировочные сборы в Сочи. В общей сложности в спортивных состязаниях планируется участие более тысячи юных спортсменов из 42 регионов России. 

За счёт помощи фонда команды обеспечиваются необходимой экипировкой и спортинвентарем, спортивные школы получают самое современное оборудование.

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