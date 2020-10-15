Сотрудник дочернего предприятия КРЭТ награжден Губернатором Рязанской области

Технический директор АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) Геннадий Колодько награжден памятным знаком Губернатора Рязанской области. «Благодарность от Земли Рязанской» вручена сотруднику предприятия за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

«На его счету успешная реализация сложнейших проектов по разработке и серийному освоению самых передовых образцов продукции, активная рационализаторская деятельность, а также многочисленные полезные модели и изобретения, защищенные патентами и используемые на практике. В настоящее время, когда перед нашим предприятием стоят серьезные задачи по созданию инновационных изделий, Геннадий Колодько как руководитель, определяющий техническую политику завода, прилагает максимум усилий для их успешного решения», – рассказал генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Геннадий Колодько работает на заводе уже около 40 лет. Карьеру на предприятии он начал сразу после окончания вуза с должности «мастер цеха». За это время Геннадий Колодько получил звание кандидата технических наук, заслуженного ветерана труда завода. Был отмечен множеством наград, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетный знак Федеральной службы интеллектуальной собственности Министерства экономического развития Российской Федерации, почетные грамоты Минпромторга России, Госкорпорации «Ростех», АО «КРЭТ».

«Динамичное развития Государственного Рязанского приборного завода является лучшим подтверждением высокого профессионализма его коллектива. Искренний и живой интерес сотрудников к делу, которому они посвятили свою жизнь, помогает предприятию неуклонно осваивать все новые направления деятельности, успешно реализуя задачи по диверсификации производств. Традиционно специализирующийся на разработке и изготовлении сложной радиоэлектронной продукции для авиации, сегодня ГРПЗ выпускает уникальную медицинскую технику, занимается производством автомобильной электроники, сварочного оборудования», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза Машиностроителей России Николай Колесов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.