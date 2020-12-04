Сотрудники Рязанского приборного завода раскрыли «Тайны улиц» родного города

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») прошел фотоквест «Тайны улиц». Мероприятие было организовано Молодежным центром АО «ГРПЗ».

Городской квест состоялся на предприятии впервые. Как отметили организаторы, идея освоить популярный формат поисковых игр возникла в связи с ограничениями на проведение традиционных массовых мероприятий.

«Время сейчас непростое – нам приходится отказываться от проведения массовых мероприятий с непосредственным участием молодых заводчан, – рассказал председатель Молодежного центра АО «ГРПЗ» Евгений Лынов. – Однако, это не повод все свои задумки перенести на неопределенный срок. Мы решили, что квест – самый подходящий на сегодняшний день вариант для тех, кто любит разгадывать загадки и при этом не сидеть дома. Эта игра – возможность с картой в руках провести «расследование» на местности, а также, своеобразный тест на внимательность, сообразительность и знание родного города».

Участники игры были разделены на команды, каждая из которых получила картосхему центральной части Рязани с отмеченными на ней контрольными пунктами, а также фотографии объектов, которые необходимо было найти. На каждой локации участников ждал ключ – фрагмент итогового задания. Последовательно собрав все подсказки, игроки смогли составить последнюю загадку и найти зашифрованный в ней объект. По условиям игры фотографию с финальной локации участники должны были направить организаторам, чтобы подтвердить успешное прохождение квеста.

Уже более 15 лет молодежный центр АО «ГРПЗ» реализует общественно-значимые проекты, проводит научно-технические конференции и культурно-массовые мероприятия. При поддержке руководства предприятия объединение было создано в 2005 году. Работа молодежного центра направлена на создание условий для раскрытия и реализации научно-технического и творческого потенциала сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, а также обеспечение социальной поддержки.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.