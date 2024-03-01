South Mill Champs и Grupo APAL объединились для расширения производства грибов в Мексике 

Экономика
1 марта 2024

South Mill Champs, ведущий североамериканский производитель и поставщик свежих грибов и функциональных грибных продуктов, объявил о заключении трансграничного партнерства с Grupo APAL для создания мексиканского совместного предприятия 50/50 Royal Champs S. de R.L. de C.V.

Royal Champs будет строить и эксплуатировать предприятия по компостированию и выращиванию грибов на разнообразных объектах в Мексике, в основном для импорта и включения в обширную цепочку поставок South Mill Champs в Соединенных Штатах и Канаде.

Майк Пиа-младший (Mike Pia Jr.), вице-президент по развитию бизнеса в South Mill Champs, прокомментировал данное решение: «Это расширение является стратегическим шагом вперед в нашем стремлении ежедневно доставлять нашим клиентам самые свежие и высококачественные грибы от побережья до побережья. Партнерство с Grupo APAL позволит нам сосредоточиться на нашем обширном опыте производства грибов и управлении цепочками поставок. Мексиканская экспансия в сочетании с расширением в Британской Колумбии и Пенсильвании последних лет демонстрирует наши усилия по модернизации и позиции лидера инноваций в грибной промышленности по всей Северной Америке».

Армандо Паредес Арройо (Armando Paredes Arroyo), президент Grupo APAL, добавил: «Мы очень рады сотрудничать с South Mill Champs для расширения индустрии производства грибов в Мексике. Наш опыт в производстве продуктов питания и логистике в Мексике в сочетании с доказанным лидерством SMC в этой отрасли обеспечит успешную реализацию этого захватывающего проекта».

Grupo APAL – это частная инвестиционная компания г-на Паредеса Арройо, производителя молочных продуктов, поставщика и акционера Alpura, компании по производству молочных продуктов, базирующейся в Мехико.

Royal Champs планирует в конце этого года заложить фундамент инновационного интегрированного предприятия по производству грибов в голландском стиле, включающем компост 3 фазы, фермы по выращиванию грибов и упаковочные операции на участке площадью 257 акров недалеко от Керетаро, Мексика.

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