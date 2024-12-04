Советский фонд мира представляет самые значимые и яркие проекты и инициативы, реализованные этой осенью.

Мемориальная доска Андрею Дементьеву в Москве

29 октября на Тверской-Ямской улице состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски знаменитому поэту и главному редактору журнала «Юность». Проект реализован фондом совместно с заслуженным скульптором Андреем Ковальчуком. Памятная доска стала символом уважения к творческому наследию Дементьева, на произведениях которого выросло не одно поколение.

Президент Советского фонда мира Леонид Слуцкий отметил, что «Андрей Дмитриевич оставил колоссальный след в истории нашего Отечества. Я горжусь тем, что Андрей был моим первым заместителем в «Российском фонде мира». Мы очень много сделали для того, чтобы помогать писателям и поэтам, как зрелым, так и начинающим. Нам не хватает Андрея Дмитриевича, но он с нами в своих бессмертных произведениях».

Круглый стол о российско-германских отношениях

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол, организованный фондом, на тему укрепления доверия между неправительственными организациями России и Германии. Участники поддержали инициативу создания в Калининграде постоянной диалоговой площадки для общественных структур двух стран. Это событие подчеркнуло важность народной дипломатии в сложных международных условиях.

«В настоящее время российско-германские отношения переживают один из трудных периодов своего развития. Оказались разрушенными большинство устанавливаемых десятилетиями каналов межгосударственных контактов общения, приостановлено сотрудничество по многим направлениям: сохранение и укрепление безопасности, разоружение, борьба с терроризмом, охрана окружающей среды, культура, спорт, образование и многим другим. Диалог профессиональных дипломатов сведён практически к «нулю», уничтожены традиционные российско-германские диалоговые площадки: “Петербургский диалог” и “Потсдамские встречи”», — отметил Президент Советского фонда мира Леонид Слуцкий.

Концерт в честь 220-летия Михаила Глинки

В рамках празднования 220-летия со дня рождения Михаила Глинки фонд организовал концерт в Белорусской государственной филармонии. Программа включала редкие и знаковые произведения композитора, а участие ведущих исполнителей России и Белоруссии продемонстрировало силу культурного сотрудничества.

Запуск международного проекта «Голос музыки»

Советский фонд мира анонсировал российско-китайский проект, который стартует в 2025 году. Он включает совместные концерты, образовательные мастер-классы и конкурсы для молодежи двух стран. Проект станет новым этапом культурного обмена и укрепления дружбы между Россией и Китаем.

Сохранение исторической памяти

В Болгарии в городе Пазарджик прошла выставка репродукций картин русских художников, посвящённая Русско-турецкой освободительной войне 1877-1878 годов. Мероприятие собрало десятки горожан, включая известных общественных деятелей и деятелей культуры. Калин Владов, член Национального совета болгарских русофилов, отметил, что выставка стала патриотическим ответом на агрессивные выпады против России, подчеркнув историческую значимость отношений между Болгарией и Россией.

Советский фонд мира продолжает активно работать над инициативами, которые укрепляют международное сотрудничество, поддерживают культурное наследие и способствуют развитию общественных проектов.